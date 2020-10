Colo Colo puede perder por secretaría ante Antofagasta por el reglamento de la FIFA, tras polémica suspensión

Colo Colo está nuevamente contra las cuerdas, después de que tanto el directorio de la ANFP como Deportes Antofagasta presentaran denuncias ante el Tribunal de Disciplina por la actuación de los Albos en el partido que se suspendió ante los Pumas el sábado pasado.

Y un nuevo antecedente se agrega a la situación. Según informa La Tercera, el reclamo hecho por la mesa de la ANFP está vinculado a la transgresión del artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA, ya que la falta del Cacique no se justificaría por fuerza mayor.

El capítulo alude directamente el caso de Colo Colo cuando se refiere a casos en que "un partido no puede disputarse o no puede jugarse íntegramente por motivos que no son de fuerza mayor, sino que se derivan de la conducta de uno de los equipos o de una conducta de la cual es responsable una federación o un club".

El articulado aclara que en estos casos "se sancionará a la federación o al club con una multa de al menos 10 mil francos suizos (unos 8,5 millones de pesos chilenos). Se declarará la derrota por retirada o renuncia, o bien se repetirá el partido".

¿Por qué los Albos pueden ser culpables de una falta en este sentido? Según el relato de los hechos que envió la ANFP al Tribunal, las razones están vinculadas con las faltas al protocolo por parte del conjunto popular.

El estadio Monumental estaba preparado para recibir el duelo entre Colo Colo y Antofagasta por el Campeonato Nacional. Foto: Agencia Uno

En este apartado se menciona la visita del plantel al estadio Monumental ese sábado, pese a que se encontraba en cuarentena por la aparición de un contagio en la delegación que había llegado desde Brasil. Es decir, querían jugar sin autorización del Minsal.

En segundo lugar se incorpora el hecho de que hubo retraso de al menos media jornada en la entrega de los resultados de la prueba de PCR por parte de la delegación que llegaba de la Copa Libertadores. Se puede hasta 24 horas antes del partido.

La ausencia de una sanción para este tipo de casos en la legislación deportiva chilena hace que tenga valor lo señalado por el Código Disciplinario de la FIFA, que puede ir de una sanción mometaria hasta la pérdida de los puntos por parte de Colo Colo.

El Cacique se encuentra en una desmejorada posición en la presente temporada. Es colista del Grupo C en la Copa Libertadores, aunque mantiene opciones de avanzar, y se encuentra penúltimo en la clasificación del Campeonato Nacional.