Jorge Valdivia la saca barata: sufre edema en un gemelo y tiene opción de volver a jugar con Colo Colo, pero se pierde el Superclásico

Jorge Valdivia ingresó en el minuto 64 del partido entre Colo Colo ante Everton, alcanzó a meter una muy buena pelota y, poco después, se llevó la mano a la pantorrilla izquierda. No pudo seguir y tuvo que salir a 10 minutos de haber ingresado, yéndose acongojado al banco de suplentes acompañado por el kinesiólogo del Cacique, Wilson Ferrada.

Hoy, el Mago se realizó los exámenes médicos en clínica MEDS. Ahí apuntó que “no me han dicho todavía. ¿Lamentable? No hay lesión que no sea lamentable. Tengo que esperar. No soy doctor ni kinesiólogo para saber si es una cosa o la otra. Hay que esperar nomás ahora, ¿dale?”, antes de abordar su vehículo para retirarse a su hogar.

Pues bien, los resultados ya están: según el parte médico oficial de Colo Colo, Jorge Valdivia sufrió un “edema en cabeza medial del gastrocnemio izquierdo” y ya comenzó su tratamiento kinesiológico para recuperarse. Como sea, no estará en el Superclásico ante Universidad de Chile.

Pero, ¿qué significa esto? Simplificándolo, es un “moretón” en el músculo del gemelo de su pierna izquierda, en la zona central, algo bastante menos complejo que un desgarro aunque un poco más que una contractura. El haber parado a tiempo pudo haberlo salvado de romper fibra, tal como pasó con Matías Fernández en el lance ante Santiago Wanderers.

¿Plazos? Colo Colo no oficializó la recuperación porque será variable dependiendo de cómo evolucione el futbolista, pero, a priori, se espera que el Mago esté entre 10 días a dos semanas fuera de las canchas, algo bastante más halagüeño al escenario que se esperaba si hubiera roto músculo, tomando en cuenta que su contrato es hasta el final del Campeonato Nacional que, por ahora, estaría terminando a mediados de febrero. Eso sí, el historial de Jorge Valdivia hace que haya prudencia y se pueda estirar a tres y hasta cuatro semanas su rehabilitación total.