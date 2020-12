Sebastián González no tiene dudas: "Colo Colo no va a descender. Imposible, ni me he puesto en ese escenario"

Marcelo Espina dejó de ser gerente deportivo de Colo Colo y de inmediato comenzó a sonar el nombre de Sebastián González, hombre que no sólo tiene su título de entrenador, si no que se perfeccionó en todo lo que es gestión deportiva.

Chamagol sigue siendo un referente para los albos y en entrevista con las Últimas Noticias, afirmó que no se le pasa por la cabeza ver al equipo de su vida en la Primera B.

"Colo Colo no va a descender. Imposible, ni me he puesto en ese escenario", aseguró el hoy comentarista de CDF.

Según el ex jugador del Cacique, "no están los tiempos en el fútbol chileno para que los clubes grandes bajen a la B a fortalecerse. No sería beneficioso para nadie, ni para Colo Colo, para la U, ni menos para el fútbol chileno".

González aclara que el panorama sería adverso en todo sentido no sólo si Colo Colo baja esta temporada, hubiera pasado lo mismo si le ocurría al archirrival el año pasado.

"Sería la industria la que colapsaría si Colo Colo estuviera en la B. Así como pasaba el año pasado si descendía la U. No beneficia a la industria", cerró.