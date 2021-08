La historia es así: en el empate 1-1 ante Colo Colo, Unión La Calera presentó a Sebastián Sáez, jugador que no fue inscrito en la primera ronda por exceso de extranjeros y sólo jugó la Copa Libertadores. No obstante, en sus filas también aparecen Alexis Martín Arias, Santiago García (ausente ante los albos), Gonzalo Castellani, Matías Laba, Octavio Rivero y el propio Sacha, con lo que tienen seis extranjeros mayores de 21 años.

No obstante, en La Calera explican que Gonzalo Castellani fue “borrado” del registro el lunes tras su lesión. ¿Qué dice el reglamento? En sus bases, en el artículo 14, anota que“en el caso que el reemplazo se solicitare por incapacidad o lesión, la solicitud deberá además ser suscrita por el propio jugador afectado, quien deberá declarar que está en conocimiento que su habilitación será suspendida por el tiempo de recuperación proyectado por el médico respectivo, hasta el fin del Campeonato o cancelada definitivamente, según sea el caso”.

Al respecto, el DT de Unión La Calera, Francisco Paqui Meneghini, manifestó que “tenemos tiempo hasta la cuarta fecha, hay un tema administrativo que me explicó la gente del club. Lo vamos a decidir hasta la cuarta fecha, hasta ahí iremos jugando con los extranjeros que tengamos a disposición. No necesariamente van a salir Castellani o García, hay un tema administrativo que no soy el más indicado para explicarlo. Pero el club me explicó que en este partido podíamos contar con los extranjeros sin necesariamente salir alguno de los que no estuvo hoy.





Asimismo, abundó que “no está definido qué extranjero queda afuera. Claramente el Sacha se incorpora al plantel oficialmente desde hoy. Hay un tema administrativo que no soy el más indicado para explicarlo, pero esperaremos hasta que nos permita el reglamento para tomar la decisión final”.

Lo que le comentaron a Meneghini es que Sáez fue inscrito por Castellani durante la apertura del libro de pases y debe quedar definido quiénes serán los cinco extranjeros de acá al cierre del mismo. Es decir, tienen tiempo hasta antes de la cuarta fecha para dejar un foráneo afuera definitivamente.

El artículo 14 de las bases del Campeonato Nacional que habla sobre los extranjeros.

Pese a todo, en Colo Colo están atentos y solicitarán los antecedentes a la ANFP para ver si procede el pedir los puntos por secretaría y marcador de 3-0 por infracción.