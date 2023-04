Los desórdenes en el Estadio Monumental han marcado la temporada de Colo Colo. Los incidentes del Superclásico le costaron tres partidos de local sin su público, mientras aún esperan por alguna sanción de la Conmebol luego de las lamentables imágenes que se vieron durante el partido con Monagas.

El presidente del Club Social y Deportivo, Matías Camacho, conversó sobre esta problemática con ESPN F90. El reciente electo director de Blanco y Negro afirmó que se deben hacer "evaluaciones exhaustivas" para hallar a los responsables, y criticó que las autoridades castiguen al estadio.

"La visión es una sola, no se pueden permitir nunca más estos hechos de violencia que han perjudicado y siguen perjudicando al fútbol, en particular a nosotros como Colo Colo, pero que es un problema sistémico de la actividad y no se ha abordado de la manera correcta, desde todas las instituciones", comentó.

"La seguridad en el Monumental fracasó, tenemos que partir de ahí. Por lo tanto debemos hacer una evaluación exhaustiva, que ya la hemos comenzado, hemos solicitado informes de las medidas tomadas y cómo se han vulnerado, para que se determinen responsabilidades y tomar medidas correctivas", agregó.

"También creemos que es un error, del punto de vista de la autoridad, que las instituciones públicas sigan suspendiendo el estadio o cerrando galerías, porque finalmente se persigue el inmueble y se castiga un edificio en vez de identificar, determinar, sancionar y sacar para siempre a los delincuentes", afirmó.

Además, se refirió al apoyo del CSD para Stöhwing, quien fue reelecto timonel de Blanco y Negro. "Manifestamos una visión crítica de lo que ha sido la gestión de la concesionaria, en el último año también, pero no es sano para la institución cambiar presidente año tras año", comentó.

"Los estatutos establecen que el periodo debería durar tres años, pero cada año en marzo se produce una renuncia de director para que haya nuevas elecciones, es un juego poco sano que no ayuda a generar condiciones para el desarollo de proyectos de mediano a largo plazo", cerró.