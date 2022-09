Colo Colo da vuelta la página después de la eliminación de la Copa Chile y la derrota en la fecha pasada para volver a tomar confianza. Este jueves desde las 18:00 horas, el Cacique recibe a Unión Española en el estadio Monumental con la obligación de ganar para mantener su ventaja en el liderato de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022.

El elenco albo lo pasó mal luego de quedar fuera del torneo a manos de Ñublense y sumar un duro revés en su visita a Unión La Calera. Sin embargo, no hay tiempo para lamentarse mucho y, después del descanso por el Plebiscito, llegan con las pilas cargadas y figuras recuperadas a buscar los tres puntos.

Gustavo Quinteros sabe que no puede dejar más puntos en el camino y espera volver al triunfo ante una Unión Española que necesita ganar para mantenerse en la lucha por el título. El estadio Monumental contará con su aforo casi al máximo para el encuentro, lo que adelanta un escenario ideal para un partidazo.

En Colo Colo no se guardarán nada y, luego de recuperar piezas claves, saldrán con todo. Este miércoles en la previa del encuentro, el Cacique entregó la lista de jugadores convocados, donde la gran novedad es el regreso de Juan Martín Lucero.

El Gato fue una baja sensible en el duelo con Ñublense, saliendo reemplazado en el primer tiempo, y Unión La Calera, donde no pudo jugar por molestias físicas. No obstante, a pausa del fin de semana le permitió recuperarse por completo y así estar a disposición de Gustavo Quinteros.

Otro de los nombres que estaban en duda era el de Óscar Opazo. El Torta también había generado preocupación por problemas en su pierna, pero finalmente logró ponerse a tono y así esperar por el llamado para estar ante Unión Española.

Uno de los que se esperaba que estuviera de vuelta era César Fuentes. El Corralero lleva varias semanas fuera de las canchas y ya había entrenado a la par de sus compañeros, pero Gustavo Quinteros determinó que todavía no está listo para regresar.

De esta forma, se espera que el más probable once del Cacique este jueves sea con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Leonardo Gil; Agustín Bouzat, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa.

Colo Colo no puede darse el lujo de perder más punto y está obligado a ganar ante Unión Española para no ceder terreno en la cima de la tabla de posiciones. Los Hispanos se juegan más que tres puntos, por lo que serán un rival de temer.

Revisa los citados de Colo Colo para el duelo con Unión Española

Estos son los jugadores convocados por Gustavo Quinteros para el choque con Unión Española este jueves.