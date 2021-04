Colo Colo al mejor postor: acciones de Aníbal Mosa saldrán a remate el próximo martes y costarán 14 millones de dólares

No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Aníbal Mosa anunció que el próximo 13 de abril sacará a remate su parte en la propiedad de Blanco y Negro, para confirmar su salida de Colo Colo después de su segundo periodo como presidente.

El empresario portomontino pondrá a disposición un total de 34.746.000 títulos de la sociedad anónima, que superan un tercio de la propiedad y permiten la elección de tres de los nueve directores de ByN, según informa El Mercurio.

El precio de base será de $300 pesos, por lo que el monto del paquete se estima en unos 14 millones de dólares y será vendido de manera conjunta, es decir, impide que el sector que controla Leonidas Vial compre una fracción para adquirir la mayoría en la mesa.

"Quien adquiera las acciones de Aníbal, avaluadas en 10.400 millones de pesos, tendrá derecho a tres directores. No da el control de la propiedad, pero sí mucha importancia dentro de los tres grupos de la mesa", explicó el asesor financiero y ex director, Paul Fontaine.

De momento se desconoce el origen de los interesados, aunque en las últimas horas se ventiló el interés de empresarios mexicanos vinculados al club Cruz Azul, así como una cooperativa de minoritarios bajo el lema de Recuperemos Colo Colo.

De esta manera, el comprador podrá llegar a la junta de accionistas del próximo 20 de abril con tres directores, que le darán un amplio protagonismo para la elección del nuevo timonel del cuadro popular.