Esteban Paredes se fue de Colo Colo en medio de una renovación del plantel que por poco desciende por primera vez en la historia al Cacique. Su contrato, entonces, terminó y el ídolo albo se quejó que Aníbal Mosa, hasta entonces su amigo y presidente de Blanco y Negro, le comunicó que no seguía por teléfono mientras él viajaba de vacaciones.

No obstante, Visogol ya había dicho que quería seguir jugando y fue por un nuevo desafío a Coquimbo Unido, donde con un viejo conocido como Héctor Tapia consiguió el título de la Primera B y el ascenso tras haber firmado por una temporada, vínculo que ya terminó.

¿Retiro ahora sí? Tampoco. Paredes quiere jugar otro año más y un nuevo regreso a Colo Colo asomó en el horizonte, ante lo cual Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, no se cerró y le abrió las puertas del Monumental de par en par.

“Tiene las puertas abiertas de Colo Colo, debe estar como Chamaco (Valdés). Para jugar o retirarse, lo que quiera. Tendrá su espacio si quiere venir a retirarse, jugar algún partido, hasta si quiere lo incluimos en el Colo Colo ‘91”, manifestó el Loro en diálogo con Meganoticias Deportes.

Gustavo Quinteros, por su parte, también estuvo en esa línea un día antes en radio ADN aunque con algo de cautela. “Si Esteban quiere volver al club, por supuesto que tenemos que hablar con los dirigentes. Es un ídolo del club. Pero no sé si está para 90 minutos. Futbolísticamente y físicamente no sé si pueda ser un aporte ahora. Igual a mí no me cabe ninguna duda de que pueda venir al club, no sé si para jugar 90 minutos, pero las puertas abiertas las tiene si quiere seguir aportando para el club, para los jóvenes. No soy nadie para cerrarle las puertas a Esteban Paredes”, reflexionó el DT.

¿Se dará el retiro de Esteban Paredes en Colo Colo finalmente?