Ricardo Dabrowski dice que se le acabaron las excusas a Gustavo Quinteros: "Colo Colo va a pelear el título"

Colo Colo vive una nueva temporada con una cara completamente renovada, un plantel cambiado, y llegaron todos los jugadores que pidió el entrenador Gustavo Quinteros, porque finalmente arribaron Emiliano Amor y Favio Cabral.

Alguien que conoce de cerca al Cacique es Ricardo Dabrowski, quien en contacto con RedGol, dijo que se le acabaron las excusas al estratega albo, y que están obligados a pelear por el título del Campeonato Nacional.

"Es un plantel nuevo, que está en formación, creo que tiene una línea de juego, hay una idea, me da la impresión que todavía no muestra individualmente jerarquía, pero yo creo que en el torneo chileno, salvo por ejemplo Católica que viene hace un tiempo ya con una línea de trabajo, no veo ya a otro equipo muy superior a Colo Colo, así que siempre va a estar como candidato, va a pelear el título", dijo el Polaco.

"Me parece que ahora con la incorporación del central argentino si va a estar peleando arriba, siempre va a ser candidato Colo Colo", agregó.

El Polaco y el nuevo Colo Colo

Luego, el ex delantero y entrenador del conjunto de Macul expresó que "hay que ser conscientes de lo que pasó el año pasado, y me parece que se fue armando de a poco el plantel, creo que el entrenador fue conociendo mejor a los jugadores y creo que subió a varios chicos que potencialmente pueden ser titulares, pero es todo un proceso eso, y a veces Colo Colo no te permite eso, porque siempre tiene la obligación de ganar".

"El hincha tiene que tener la capacidad de entender de que se está armando un equipo nuevo y eso lleva un tiempo, y ojalá que mientras más rápido sean los resultados, mejor, pero creo que Colo Colo no volverá a vivir una situación como la del año pasado", cerró Ricardo Dabrowski.

Prepárate para vivir la quinta fecha del Campeonato Nacional con el Superclásico, Colo Colo contra Universidad de Chile. Un partido donde nacen nuevos ídolos. Todos los detalles este domingo 25 de abril, a las 16:00 hrs, por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio.