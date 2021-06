Nicolás Blandi reaparece con foto “Superclásica”: entrena con Marcelo Cañete en su recuperación

Nicolás Blandi se mantiene en Colo Colo, pero no ha podido con las lesiones y, definitivamente, parece que no tendrá más chances por parte de un Gustavo Quinteros que fue claro cuando le preguntaron para esta nueva temporada: lo iba a utilizar mientras lo tuviera al ciento por ciento físicamente, entró en los minutos finales del partido que el Cacique perdió con Palestino y no pudo ser factor. Tras ello, se resintió muscularmente, desapareció de nuevo e irrumpió con dos goles entrando la misma cantidad de minutos o menos el joven Luciano Arriagada.

No obstante, el argentino se muestra generalmente activo en redes sociales y ahora reapareció en su entrenamiento personal mientras Colo Colo está en un pequeño receso antes de la Copa Chile con un invitado muy especial: el mediocampista Marcelo Cañete, de Universidad de Chile.

“Se entrenó. Lindo verte, amigo”, puso Blandi en su cuenta de Instagram junto al 10 del Romántico Viajero y los emoticones de un diamante y un 10. Cabe recordar que Chelo Cañete se está recuperando de un desgarro en el aductor derecho que sufrió a los cuatro minutos del partido de la U ante Santiago Wanderers en El Teniente. Dicho cotejo fue el 4 de mayo y se estimaba la recuperación en cinco semanas, por lo que podría aparecer en Copa Chile.

La foto de Nicolás Blandi con Marcelo Cañete.

El que puede que no aparezca más en Colo Colo es Nicolás Blandi. La aparición de Luciano Arriagada, quien incluso fue nominado por Martín Lasarte a la Copa América de Brasil, lo tiene aún más relegado y en el Cacique buscan su cupo para traer un 9 para la segunda parte del año. Tiene opciones, de nuevo, en Independiente de Juan Manuel Insaurralde y también en Gallos Blancos de Querétaro de México.