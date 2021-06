Los cinco minutos furiosos de Luciano Arriagada que valen una Copa América

La selección chilena ya tiene nómina para la Copa América. El entrenador Martín Lasarte citó a 28 jugadores para el torneo que se jugará en Brasil, donde la Roja contará con varias sorpresas juveniles entre sus opciones.

Los cruzados Clemente Montes y Marcelino Núñez son novedades, al igual que el wanderino Daniel González, aunque la citación que causó mayor asombro fue la del delantero de Colo Colo Luciano Arriagada.

El entrenador del equipo nacional, Martín Lasarte, había adelantado tras el magro empate con Bolivia que tenía en mente llevar un plantel mixto a la Copa, donde espera darle recorrido a varios jóvenes, entre ellos los mencionados anteriormente

"Nuestro gran objetivo es lograr que Chile vaya al Mundial. Esto no significa no darle importancia a la Copa América, pero la queremos usar como herramienta para la consolidación de los jóvenes. Esto será mixto, con los de recorrido más los jóvenes. No es un banco de pruebas tampoco, porque llevaremos algunos jugadores jóvenes, no sólo jóvenes. Tenemos dos días para hacer la lista final y ver qué jugadores decidimos que concurrán", expresó Machete.

Arriagada fue la gran novedad, debido a que ha jugado muy pocos minutos en el primer equipo de Colo Colo, es más, la única vez que jugó los 90 minutos fue ante Ñublense, cuando medio plantel del Cacique estaba afuera por coronavirus.

Arriagada jugando con la Roja juvenil

Sin embargo, en los últimos dos duelos del elenco albo el atacante juvenil tuvo participaciones fundamentales. Ante Huachipato y La Serena entró en los descuentos, no jugó más de cinco minutos en ambos duelos, pero eso le alcanzó para anotar dos goles, y de paso llevarse la mirada de Lasarte, quien finalmente lo llamó a la Roja.

Luciano Arriagada tendrá la oportunidad de entrenar con la Generación Dorada, y quizá, sumar minutos en un puesto donde hay muchas dudas, el de centrodelantero.