Miguel Pinto se va tranquilo de Colo Colo y lanza: "Espero que el club nunca vuelva a estar cerca de descender"

Colo Colo vivió un año traumático, que lo tuvo a un paso de irse a la Primera B, pero se salvó tras vencer a Universidad de Concepción en el partido por el descenso, gracias al solitario tanto de Pablo Solari.

El día después de consumada la permanencia, la directiva de Blanco y Negro decidió sacar del plantel a varios jugadores, entre ellos a Miguel Pinto, quien se va del club albo tras un año en la institución.

"Estoy súper tranquilo. Fue un año de mucho enriquecimiento profesional. No fue un año normal en lo deportivo con lo de la pandemia. Había una estrategia, pero dado que el año no se dio como esperábamos eso no funcionó, pero estoy agradecido de toda la gente, conocí a gente maravillosa", dijo el ex Universidad de Chile a TNT Sports.

"Con la situación que estábamos pasando nos acercamos más con mis compañeros. Me voy tranquilo, siempre entregué el 100 por ciento", agregó.

Miguel Pinto se va de Colo Colo - AgenciaUno

Acerca de las modificaciones que tienen que hacer en Macul indicó que "no es llegar y cambiar la estructura que tiene Colo Colo, pero si se siguen repitiendo los errores durante un tiempo hay que poner aquello en alerta, pero es un temas más de fondo de la institución".

"Mientras ellos (los dirigentes) sigan confiando en lo que hacen, son ellos los que mandan. Pero sabemos que Colo Colo es de los hinchas y escucharlos a ellos es algo a lo que deberían estar abiertos. No fue un año normal ni bueno en muchos sentidos, pero se sacó adelante y espero que Colo Colo nunca más vuelva a estar en esta situación y que aprendamos, tanto jugadores como la institución", afirmó.

Por último, el meta de 37 años señaló que espera seguir jugando por una temporada más, y que ya está escuchando ofertas.

"Yo también tengo muchas ganas de jugar. Hay algunas opciones que se están manejando y yo quiero volver a ser un arquero titular, que no solo entregue su experiencia desde afuera de la cancha. Estoy bien y buscaré todas las opciones posibles", completó.