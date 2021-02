Maximiliano Falcón habla del supuesto afiche violento en su contra: "Los hinchas de Colo Colo me dijeron que era falso"

Mucho se habló desde el pasado domingo hasta el miércoles sobre Colo Colo. El Cacique quedó a un paso de bajar a Primera B tras el empate ante O'Higgins, por el fatídico penal de Maximiliano Falcón contra Roberto Gutiérrez en los descuentos.

Antes del partido ante Universidad de Concepción, el cual ganó el elenco albo por 1-0 con gol de Pablo Solari, hubo informaciones acerca de supuestas amenazas sobre los jugadores penquistas t también contra los colocolinos, y una de ellas tenía relación con Falcón.

En las redes sociales apareció un afiche que hablaba mal del central uruguayo, porque lo criticaban por el penal cometido ante los celestes, situación de la que habló el charrúa en el programa Embajadores del Gol de la radio Sport 890 de su país.

"Los barra de Colo Colo me llamaron y me dijeron que los afiches con mi foto por el penal eran falsos, que jugara tranquilo y ayudara al equipo a no descender", comentó el crespo zaguero en su país.

El supuesto afiche contra Falcón

Además, el Peluca sabe que es muy fuerte descender, por eso dijo que consoló a todos sus colegas uruguayos de la U de Conce que cayeron a Primera B.

"Al terminar el partido saludé uno por uno a los uruguayos que les tocó bajar, es un momento jodido, a Matias Cabrera lo conozco de Nacional y estaba muy mal, además se lesionó en el partido", contó.

Por último, dio a conocer que estará por mucho tiempo en el conjunto de Macul: "yo tengo contrato hasta el 2023 y si juego el 50 % de los partidos me pueden renovar hasta 2024".