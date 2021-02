Marcelo Rambo Ramírez recuerda cuando casi cambia a Colo Colo por Real Madrid: "Se dio esa posibilidad, me preguntaron si estaba interesado"

Uno de los arqueros más destacados en la historia de Colo Colo es Marcelo Ramírez, quien hizo prácticamente toda su carrera en el Cacique, con un breve paso por Naval en calidad de préstamo.

El Rambo fue uno de los metas más populares en el país en los '90, y también tuvo un buen paso por la selección chilena, donde luchaba por la titularidad con Nelson Tapia.

El ahora entrenador, que está negociando con un club de Primera B para tener su primera experiencia como DT, conversó con Dale Albo Radio, donde aparte de comentar la situación del conjunto Popular, recordó la vez que estuvo a un paso de llegar a Real Madrid.

El ex portero fue el titular con la Roja en la Copa América de 1999, donde el equipo nacional terminó en el cuarto puesto, y tras ella, tuvo contacto con los merengues.

"Fue cierto el acercamiento con Real Madrid, porque yo hice una muy buena Copa América, jugué muy bien, venía en un alto rendimiento, venía de buenas campañas en el ’96, ’97 y ’98, veníamos de ser tricampeones con Colo Colo, y era el mejor momento de mi carrera. Uno tiene estados, hay momentos en los que te sientes imbatible, y en esa etapa, entre los 29 y 36 años era mi estado ideal para jugar, sentía que era muy difícil que me hicieran goles, que los mano a mano los empezaba a ganar, a todos les pasa, a todos los jugadores", dijo en primera instancia.

El Rambo celebrando con Colo Colo

"En la Copa América rendí muy bien también, y había un grupo de empresarios que hablaron conmigo y tenían las intenciones de llevarme, me pidieron mis antecedentes, mi ficha, todo el tema… Terminaron, por un tema de edad, yo estaba por los 30 años, contratando a (Albano) Bizarri, que era un arquero argentino que estaba por los 22 años, por ahí", agregó.

Por último, el Rambo cerró el tema al contar que "pero sí, se dio la posibilidad, conversaron conmigo, me preguntaron si estaba interesado (risas)… yo le dije que no (risas), pero no fructificó, hubiese sido muy lindo, pero claro, es difícil que en Europa te contraten pasados los 26 o 27 años".