Marcelo Espina aparece y se abre a que lo despidan, pero no renuncia: “Si me tienen que decir algo están las puertas abiertas”

Marcelo Espina ha guardado silencio durante muchos pasajes de la crisis que tiene a Colo Colo en el último lugar del Campeonato Nacional y sólo ha aparecido en algunas ocasiones. Pero la crítica le cayó con todo cuando salió hablando sobre la muerte de Diego Maradona cuando el Cacique quedaba, precisamente, en el sótano, por lo que salió a dar la cara en una inesperada conferencia de prensa.

“Obviamente por la función que cumplo hay aspectos relacionados a las responsabilidades y asumo una parte del momento, está más que claro, la función del gerente deportivo está relacionada con la contratación y el desempeño del equipo y hay una parte importante que me corresponde a mí”, partió haciendo una autocrítica.

“Está claro que factores hay muchos porque se dio un año atípico producto de lo que todos sabemos. A partir de ahí fueron sucediendo situaciones no pensadas, no imaginadas, que se fueron complicando. Y las modificaciones en el cambio de entrenador demandan un poco más de tiempo a que cada uno le busque la forma al funcionamiento. Los factores son varios, incluido el infortunio de algunas lesiones graves. Lo que pensamos, creemos y fortalecemos es que de la manera en que el cuerpo técnico y los jugadores trabajan, la tarea se sacará adelante, están todos comprometidos. Entre todos lo vamos a sacar adelante”, analizó.

Pero, ¿lo podrían despedir? No cerró la puerta: “No me puedo poner en los zapatos de otro porque no soy el presidente ni seré directivo de un club nunca. Lo veo 27 de los 30 días del mes y él sabe lo que pienso. Si está en desacuerdo tanto él como el directorio está en total disposición de decírmelo con toda la tranquilidad y la franqueza del mundo. Voy al directorio todos los meses, expongo mi labor y mi relación con todos es muy buena. Si me tienen que decir algo tienen las puertas abiertas para hacerlo con sinceridad y franqueza, esto no es tan complejo. Hasta el momento la relación es muy buena”, aseveró.





Eso sí, descartó una renuncia. “Entiendo al hincha, comprendo al hincha, me pongo en la piel del hincha. Yo no soy hincha de nacimiento por un tema obvio, pero tengo el sentimiento metido en la piel y eso está más que claro. Tengo un cargo de confianza del presidente y del directorio y ellos saben que todo está a disposición. Pero no vería bien en un momento complejo dejar a los jugadores, al cuerpo técnico y el directorio, quizás sería lo más fácil. Nos vemos en las malas, estamos en las malas y hay que poner el pecho. Pasé malas como futbolista, una mala acá que todos saben cuál fue (la quiebra) y terminó muy bien. Voy a acompañar a los futbolistas y al cuerpo técnico hasta el final”, sentenció.

Colo Colo es último en el Campeonato Nacional y corre peligro de descender. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, Espina justificó la conformación del primer equipo diciendo que “puedo hablar de mi parte. Si vamos a los archivos, escritos, radiales, televisivos, recuerdo que muchos hablaban del mejor plantel del campeonato. O uno de los mejores. Pero a veces el fútbol tiene la dinámica de lo impensado. Uno cree ciertas cosas y a veces no salen cómo imaginábamos. Tengo una responsabilidad deportiva y la asumo como tal. Y sobre otras responsabilidades, no soy quien, no me compete”.