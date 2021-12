El comentarista deportivo de radio ADN analiza los nuevos casos de Covid-19 que no han dejado tranquilo al plantel albo, destacando, además, que también hay una molestia dirigencial por cómo se ha llevado el tema y con Daniel Morón.

Los casos de Covid-19 que han afectado al plantel de Colo Colo en el Campeonato Nacional le han pasado la cuenta a un equipo que ha perdido el foco en pelear el título y se ha tenido que preocupar más en la situación sanitaria.

Por lo mismo, el ex futbolista y comentarista deportivo de radio ADN, Luka Tudor, asegura que desde la plana mayor hay críticas por este tema: "Me dijeron que hay molestia de los dirigentes por cómo se ha llevado", contó

"Creo que los jugadores y cuerpo técnico tiene mucha responsabilidad. A mí me parece que dada la seriedad del cuerpo médico de Colo Colo, que conozco, dificulto que se hayan mandado condoros. Hicieron los protocolos como les decía seremi y el ministerio", destaca Tudor.

Para el ex jugador de Colo Colo acá hay responsabilidades que no se han asumido, por lo que los constantes problemas de contagios no son por detalles.

"Los dirigentes quizás aflojaron la mano. No puede ser que la primera vez que los suspendieran fue porque andaban celebrando el triunfo en el clásico, varios sin mascarillas. Los directores son los dueños, el director también tiene, lo que pasa es que parece que también están calientes con (Daneil) Morón", profundiza.

En ese sentido, Tudor golpea la mesa por lo que sigue pasando en Colo Colo y que lo tiene con estas preocupaciones. "La última pasada es un quinto episodio, el que hay que separar del anterior", finalizó.