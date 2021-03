Leonardo Gil y la derrota ante Universidad Católica: "Tener muchos jóvenes nos pasó factura"

Leonardo Gil tuvo un debut ingrato en Colo Colo. El volante ingresó en el segundo tiempo ante Universidad Católica y anotó un golazo, pero los albos no supieron mantener la ventaja, cayendo goleados por 2-4 y perdiendo así la Supercopa.

El colorado vivió su primer encuentro junto al cacique, sacando varias lecciones y dejando claro que llega a ser aporte. En conversación con Futuro Fútbol Club, el ex Vasco da Gama aseguró estar "contento por el debut, pero esa amargura de no poder conseguir el objetivo. Trabajé mucho para ese momento, me preparé en Brasil, hice cuarentena en el hotel encerrado y estuve dos días con el plantel, muy poco pero traté de hacer lo mejor".

Gil explicó que desde su llegada a Colo Colo "hay cosas que me sorprendieron, que es el plantel que tenemos. Hay jugadores muy buenos, extremos muy rápidos, con uno con otra uno. Podemos pelear a cualquiera, es un grande y para estar a la altura hay que trabajar mucho".

Leonardo Gil es optimista de cara al 2021 de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Eso sí, el colorado recalcó que la experiencia se extrañó. "Pudimos ganar o cerrarlo de otra manera, pero tener muchos jóvenes nos pasó factura para controlar. Estoy contento, vamos a pelear cosas importantes. Cuando llegué me sorprendió el trabajo del técnico y el mensaje claro que le da a los jugadores, eso tiene que ser de dentro para contagiar hacia afuera".

"Era un partido para liquidarlo, pero no lo supimos hacer. Hay dos tipos de jóvenes: los que no quieren aprender y aquí es lo contrario, chicos que trabajan excelente. Hay gente más grande que siempre ayuda y eso es lo importante, los grupos se forman así, con humildad. Esperemos que este inicio sea con el pie derecho en el campeonato", agregó.

En esa misma línea, Gil se refirió a lo ocurrido con Maxi Falcón, que repartió combos sobre el final y terminó expulsado. "Creo que es joven, por más que uno charle, el jugador tiene que tener su experiencia y cuando uno asimila las cosas, le va mejor. Hay que experimentar de todo, lo bueno y lo malo, eso te deja un aprendizaje. Hay que prestar atención, yo estoy contento de estar, estoy seguro que tenemos un buen plantel, con gente rápida y ojalá podamos hacer bien las cosas".

Finalmente explicó lo que le ha pedido Quinteros para esta temporada. "El jugador de fútbol es un todo, no solo el que entrena o está dentro de la cancha. Todos ven el rendimiento, pero afuera hay circunstancias que uno nunca sabe y nosotros debemos ayudarlo, en lo personal o si pasa algo. Eso de ayudar al compañero en todo para sacar su mejor versión".

"La forma (de juego) que le puede gustar, con dos en el medio o dos interiores, eso lo decidirá él. Y los que van a jugar también, hay jóvenes que tratan bien el balón como Alarcón. Desde donde me toque estaré positivo y ayudando al compañero, porque así se logran las cosas. Hay que estar contentos por el compañero, tener una competencia sana y así vamos a mejorar todos", sentenció.

