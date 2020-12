Julio Barroso y la lucha por no descender con Colo Colo: "Son los 11 partidos más importantes de mi carrera"

Colo Colo vive un momento dramático, y si no reacciona se va a ir a Primera B, porque está en el último lugar de la tabla de posiciones, y justamente fue lo que analizó el defensor Julio Barroso.

El argentino nacionalizado chileno señaló que es la situación más dura que le ha tocado vivir desde que llegó al Monumental, pero tiene confianza de que podrán salir adelante.

"Después de 7 años en el club vivir este proceso de adversidad y errores nos enseña mucho. Ahora nos queda sacar esto adelante, nosotros creemos totalmente que esto es posible. Hay que demostrarlo, ganar otro partido", explicó el Almirante en la previa al duelo con Universidad Católica.

"Para todos los que llevamos años lo sufrimos bastante, nadie tenía en sus planes que nos pase esto. Pero pasó, la vida te presenta estas situaciones. Son las pruebas de valentía y coraje. No tenemos nada sabido en el fútbol, ni la experiencia te lo da todo. Esto es nuevo, yo apelo al coraje, a la valentía, a la garra y al amor propio para salir de esta situación", agregó el marcador central.

Barroso analizó el momento de Colo Colo - AgenciaUno

Para Julio Barroso lo que queda del torneo es fundamental, de hecho, agrega que son los duelos más importantes de su carrera.

"Estamos convencidos que tenemos 11 partidos muy importantes. Me atrevería a decir que en mi carrera son los más importantes que me toca jugar. Nuestra mentalidad el sábado es ir a ganar". "Si confiamos y tenemos ese grado de mentalidad siempre es posible (ganar). El ánimo después de un triunfo es mejor. No nos confiamos, pero es importante tener ese ánimo", indicó.

El clásico con la UC



Por otra parte, el Almirante analizó el partido de este sábado ante Universidad Católica, que será fundamental para el Cacique, que requiere unidades para que no se escapen más sus rivales en la parte baja.

"Ellos más allá de perder esta fase han hecho una competencia extraordinaria (la derrota de la UC ante Vélez en cuartos de la Sudamericana). Es un equipo que juega bien, con identidad de juego y como todos con fortalezas y debilidades, las que trataremos de aprovechar", comentó.

Colo Colo visita este sábado a Universidad Católica desde las 18:00 horas en San Carlos de Apoquindo, en un partido que podrás seguir por RedGol.