Julio Barroso destroza a Mayne-Nicholls tras su salida de Colo Colo: "Vino a hacer estadística"

Una de las salidas más polémicas de Colo Colo para la temporada 2020 fue la de Julio Barroso, quien pese a estar considerado por el entrenador Gustavo Quinteros, se tuvo que ir, tras la determinación de Blanco y Negro.

El Almirante volvió a hablar este jueves por su salida del elenco del Monumental, y apuntó ahora al vicepresidente de la sociedad anónima, Harold Mayne-Nicholls, quien llevó en detalle el tiempo de participación del zaguero a la reunión de directorio, para así convencerlos por su partida.

"Sí, Harold hace una estadística de dos años, pero si hace una mía de 7 años, jugué 220 partidos en Colo Colo. Hacer una estadística por una lesión después de 10 años me parece que no era la intención de decir que no estaba en condiciones, yo sé que puedo jugar y donde esté demostraré mi capacidad para jugar. La verdad que muchas veces uno ve que no ama, amar a veces tiene este tema de discutir, pero el fin es más importante, el fin es Colo Colo", señaló el zaguero central.

Barroso lamenta su salida de Colo Colo - AgenciaUno

Acerca de los directivos agregó que "me da bronca porque fallaron todo lo que entregamos. Ellos tenían que hacerse cargo por todo lo que pasó. Me da tristeza lo que pasó pero sé que tengo que cerrar el capítulo".

Luego, sobre los quiebres que hubo en el plantel en 2020 indicó que "cada uno tiene que hacer su análisis de lo mal que lo hizo y no simplemente echar a alguien. El tiempo da la razón. Cada uno pagará lo que hace".