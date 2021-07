Iván Morales cuenta todos los cambios que hizo para estar en su mejor año en Colo Colo: “Se ha demostrado en cancha”

Iván Morales vive su mejor año como jugador profesional a punta de goles tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Chile, donde se desató con todo en la llave de octavos de final ante Deportes La Serena: anotó uno en el 3-1 de la ida en La Portada y se puso con dos más que bien pudieron ser tres en la vuelta, donde el equipo de Gustavo Quinteros ganó por 4-0 en el estadio Monumental para acceder a la ronda de los ocho mejores de este certamen.

Tras el compromiso, Morales manifestó a TNT Sports que “nos pone feliz pasar la llave así. Creo que he subido mi rendimiento por un conjunto de cosas, todos subimos el nivel porque hay una competencia linda, sana. En estos dos partidos se dio mucho el picar al espacio, que me gusta. Estoy súper contento y esperamos seguir así”.

Pero, ¿qué cambió? “He hecho hartas cosas, hay un trabajo detrás del club, de mi familia, de mi representante, de mi PF personal, del PF de acá, de mi parte. Eso ha cambiado bastante y confío en que eso me tiene así. Estoy muy feliz por eso. Se puede demostrar dentro de la cancha”, relató el delantero que entrena con el primer equipo de Colo Colo y también de manera solitaria para hacer un doble turno físico.

Iván Morales anotó tres goles en la llave de Colo Colo ante Deportes La Serena. | Foto: Agencia Uno

“Todos sabemos dónde estamos, en el club más grande de Chile y eso te exige al máximo. Te exige salir campeón en todo lo que se juega. A eso apuntamos, queremos hacer las cosas bien, pelear la Copa Chile y el Campeonato Nacional”, complementó.

Finalmente, Iván Morales recalcó que “el profe (Gustavo Quinteros) me dio la confianza y me metió presión también, me dijo qué tenía que hacer o si no no iba a jugar. Me gusta esa presión, es linda. El cuerpo técnico nos da todo el apoyo y por eso el grupo está bien unido. Me llevo bien con todos”.