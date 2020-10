Harold Mayne-Nicholls destruye al “vialismo” en Blanco y Negro: “Filtran una carta y hablan de ‘gobierno corporativo’”

Tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, donde se decidió poner fin al ciclo de Gualberto Jara como DT del primer equipo, Alfredo Stöhwing leyó una carta de varios puntos donde hasta se hablaba de “renuncias” de quien fuera para descomprimir dentro de la alta mesa que maneja a Colo Colo.

El tema es que esta llegó a los medios rápidamente y esto molestó sobremanera a Harold Mayne-Nicholls. “Para mí es una tremenda sorpresa que la prensa conozca la carta antes que yo. No me ha llegado copia, sólo la supe del director Stöhwing cuando la leyó. Que la tengan los medios antes que los directores me parece una falta de respeto. Ha habido otras cartas y nunca se han filtrado. Que esté ésta me parece realmente… se habla de gobierno corporativo y actúan así, uno queda muy sorprendido”, lanzó el periodista.

“¿Renuncias? No podría contestar. ¿Es un cambio de figuritas? No fue un tema claro. Que haya diferencias, ya lo dije, es lamentable. Me parece muy desgastante. Estamos más tiempo en la política de la organización deportiva que en el deporte y no es lo que me gusta, pero uno debe estar donde corresponde. Para mí, es lamentable que esa carta esté en los medios antes que la tengan los directores. No basta con haberla leído. Pero son estilos de trabajo, de dirigir, de tratar de posicionar una situación que yo no comparto. Si hay otros que creen que es la manera de enfrentar las situaciones diferentes, bueno, cada uno tiene su estilo. El mío no es divulgar cosas que se tratan en un directorio”, prosiguió.

Sobre la filtración de su remuneración, la transparentó sin filtro, al igual que sus labores. “Yo era el presidente de la Inmobiliaria y por la situación que todos saben, no se aprobó por el directorio que yo tuviera una renta. Yo soy un profesional de esta actividad, tengo 31 años en el fútbol, por pasión juego en el equipo mío de mi liga, en esto soy profesional y tengo una trayectoria. Cuando el directorio determina que lo mío no tiene que ser rentado, yo dije que seguiría en Colo Colo pero tengo que salir a buscar otros ingresos como cualquier persona”, explicó.

“Tuve que renunciar a la Inmobiliaria porque no me alcanzaba el tiempo. Después de eso, sería un director como el resto que sólo asisten a las reuniones y no están todo el día en el Club. Salgo, queda Daniel Morón de presidente, lo que me parece extraordinario y con Aníbal Mosa me dan una opción. Yo digo que claro, pero que necesito tener un trabajo y sale esta consultoría. Me imagino que todo el hincha quiere ver un estadio moderno y, lamentablemente, al interior de Blanco y Negro esa comisión fue muy difícil de llevar a cabo. Pero en la Inmobiliaria, que es una sociedad distinta, que no tiene relación directa en su estructura jurídica con Blanco y Negro, estoy seguro que las cosas serán mucho más rápidas y vamos a presentar reformas interesantes al estadio. Eso lo puedo hacer para ayudar al engrandecimiento del club, pero yo soy un profesional y no tengo por qué tener un pudor en trabajar”, completó.

Quiebre total en ByN: bloque opositor a Mosa pide renuncias https://t.co/3PpXgRMZjz — DaleAlbo (@dalealbo) October 2, 2020

Asimismo, recalcó que “el contrato de esta consultoría es de 2 mil UF brutas por todo un año, que es bastante inferior, casi un 35% menos a la renta que tenía en Blanco y Negro. Acepto las mismas normas que aceptaron todos los trabajadores, incluso más. No tengo pudor en decir que me pagan y que esto es lo que me pe pagan. Peor sería que yo dijera ‘trabajo gratis pero no es tan gratis’. Pongamos el ejemplo que yo fuese abogado y no periodista, ofrezco asesorías donde puedo y gano en las negociaciones con el club porque manejo información que otros no y me hago mi sueldo. Eso no lo acepto. Vergüenza me daría aprovecharme de mi condición de director de Blanco y Negro para sacar provecho en mi profesión. No me daría la cara, pero no que me paguen por trabajar”.

La misiva del bloque del “vialismo” de Blanco y Negro, además, manifestaba que no se pueden contratar jugadores como “favores”, en relación a los “viejos cracks” que han regresado al Monumental.

Harold Mayne-Nicholls le devolvió con intereses la filtración de una carta al bloque de Leonidas Vial en Blanco y Negro. | Foto: Agencia Uno

“Es una falta de respeto absoluta a los jugadores. Todas las decisiones de los jugadores que se contratan o se renueva contrato pasan por el directorio y no me ha tocado ningún reparo. Que aparezcan después con una cosa de este tipo es una verdadera falta de respeto hacia los jugadores. Se olvidan de evaluar su profesionalismo, su entrega, sus capacidades y creen que están ahí por un favor. Cuando se hace una aseveración de este tipo, además, se cae en el anonimato. Y el anonimato para acusar a alguien no es la mayor muestra de valentía de una persona. Distinto sería si dicen ‘contrataron a tal y tal por hacer un favor personal’. Ahí podríamos evaluar. Pero disparar a la bandada es una práctica poco valerosa. Además, acusan a terceros siendo que participaron de la decisión. No es mi estilo y espero que nunca lo sea. Cuando tengo que decir algo, y les consta a todos, voy y se los digo. Es gravísimo, es un ataque hacia alguien que no tiene cómo defenderse, como los jugadores. Es un agravio gratuito”, lanzó Mayne-Nicholls.

Finalmente, y cuando la conferencia terminaba, le llegó un mail. “En este rato me llegó la copia de la carta, lo clarifico, mientras hablaba. Firmada por los señores Stöhwing, Maulén, Cortés y González. Lamento muchísimo que antes de que llegara a los directores circulara en los medios. Me sigue pareciendo una falta de respeto”, concluyó.