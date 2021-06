Gustavo Quinteros reconoce que San Lorenzo lo contactó para ser su nuevo DT y aclara su situación en Colo Colo

Durante horas de esta tarde, y en la previa del partido que Colo Colo le terminaría ganando a Deportes La Serena por la décima fecha del Campeonato Nacional, surgió un rumor desde Argentina que alertó en el Monumental: San Lorenzo de Almagro, en plena búsqueda de nuevo director técnico, habría contactado a Gustavo Quinteros, quien se inició como entrenador en el fútbol formativo del Ciclón, para que tome su primer equipo. Y el hecho fue ratificado por el propio estratega.

“Es verdad. Hay una intención de una gente que me llamó, pero yo estoy trabajando, estoy muy cómodo en Colo Colo, muy contento, tengo contrato hasta diciembre y pienso la temporada hasta diciembre. Quiero conseguir los objetivos, formar un equipo competitivo que sea capaz de conseguir los logros, ese es mi objetivo”, comentó el ex DT de Universidad Católica.

Asimismo, y para aclarar, sentenció que “hay una propuesta, averiguaron mi situación contractual. Me siento orgulloso y me motiva mucho más para seguir, pero tengo contrato con Colo Colo, estoy tranquilo, feliz. Todos tenemos aspiraciones. Ojalá que a mitad de año podamos seguir creciendo como equipo y llegar a diciembre festejando con toda la gente el logro de, al menos, clasificar a Copa Libertadores. Y, por qué no, pensar en el torneo. Esto sin dejar de lado la Copa Chile que comienza el 23 de junio. Jugaremos todo al máximo para conseguir ese logro”.





Finalmente, Gustavo Quinteros enfatizó que “ya lo dije antes: tengo contrato hasta diciembre, estoy contento, feliz, tranquilo. Trataremos que el equipo juegue cada vez mejor, fortalecer el juego con trabajo y dar satisfacción a la gente. Me halaga que un club importante pueda estar interesando en mí, pero hoy por hoy estoy enfocado en Colo Colo y pienso hacerlo hasta el día final de mi contrato, que es en diciembre”.