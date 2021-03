Gustavo Quinteros confirma acuerdo de Fabricio Formiliano con Colo Colo, pero es cauto: “Cuando firme me quedo tranquilo”

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, terminó mosqueado tras el empate 0-0 de su equipo ante Unión La Calera. Y no tanto por el resultado y mucho menos por el desempeño de sus pupilos, sino que ahora perdió a Felipe Campos y tuvo que arriesgar a Matías Zaldivia en circunstancias que pidió un defensor central hace un mes y medio y todavía no aparece.

Eso sí, está al caer. RedGol adelantó que el acuerdo de Colo Colo con Fabricio Formiliano es total para sumarlo como refuerzo y Quinteros confirmó la noticia en conferencia de prensa. “Hay un acuerdo, sí”, sentenció el argentino.

De todas formas, prefirió ponerse el parche antes de la herida por si hay algo de última hora. “Todavía el jugador no está acá. No se han firmado los papeles. Cuando se firmen y viaje me voy a quedar tranquilo. Pero Daniel Morón está haciendo todo lo posible, se ha movido bien, muy rápido, con él se adelantó un montón”, prosiguió aplaudiendo al Loro y metiendo un “palito” a quien hacía antes esas negociaciones, Harold Mayne-Nicholls.

Formiliano terminará este lunes su participación en el Clausura de Uruguay con Peñarol. Sus representantes se comprometieron a que estará todo en orden, aunque desde el Manya ven con algo de frustración cómo se les puede escapar un puntal de las últimas campañas. Tras ello, viajará a Chile para firmar en el Cacique si es que el Carbonero no logra impedir su salida.

Fabricio Formiliano terminará su participación este lunes con Peñarol en el Clausura de Uruguay e informará de su acuerdo con Colo Colo. | Foto: Getty Images

