Esteban Paredes rechaza el “bono descenso” a nombre del plantel de Colo Colo y Aníbal Mosa no lo pondrá de su bolsillo

Se acabó el tema del famoso “bono descenso” en Colo Colo. En la reunión de directorio de Blanco y Negro de esta tarde, el voto en contra de los directores del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares y José Miguel Sanhueza, inclinó la balanza por no “premiar” a los futbolistas con los 300 millones de pesos que Aníbal Mosa, presidente de la compañía, había prometido al plantel a través de su capitán, Esteban Paredes.

No obstante, el comerciante dijo que si se rechazaba el tema en la alta mesa, estaba dispuesto a ponerlo de su bolsillo, algo que tampoco pasará: el propio Paredes, en nombre de sus compañeros, le manifestó que no iban a recibir el dinero.

“Efectivamente hubo una propuesta, siempre con el afán de poder aportar a esta grave situación que estamos viviendo. El directorio votó seis en contra y tres a favor por este bono. Nada. Así son los directorios, las democracias. Una vez que ocurrió esto me acerqué a hablar con el capitán Esteban Paredes, le comenté de esta votación en contra del bono y que yo iba a honrar el compromiso que tenía con ellos. No quería que trajera un conflicto. Él me manifestó que hablaron como plantel y van a rechazar el bono. No lo van a aceptar. Me dijo que más allá que el directorio lo haya denegado y que yo quería mantener el compromiso, que están conmigo, están con nosotros y no vamos a hablar más de este tema”, reveló el propio Mosa.





Sobre si esto no se contrapone con la reducción de personal que hubo, explicó que “no fueron un montón de personas despedidas, fueron siete personas. Tienen relación con la operación del estadio. Tenemos un aparataje muy importante cuando metemos 20 o 40 mil personas. Y eso no hoy no existe y no hay certeza cuándo vuelva la gente. Ese trabajo no se va a hacer y por eso se desvinculó, legalmente, a estos funcionarios. La ticketera, por ejemplo. Eliminamos una parte de la estructura operativa del estadio que no se está usando. Si antes había una boletería y no se usará hasta un año más, lamentablemente no podemos tener a esa persona ahí. Es eso”.

Para cerrar el tema, meditó que “hemos estado preocupados de hace mucho tiempo. Seguimos con la misma disposición de seguir trabajando, con las ganas de sacar esto adelante. Personalmente creo que no vamos a descender. La situación es complicada, pero con este cuerpo técnico y estos jugadores vamos a sacar la pega adelante.

Gustavo Quinteros con respaldo total en Colo Colo



Consultado por la feísima derrota de Colo Colo ante Santiago Wanderers en el Elías Figueroa de Valparaíso, el mandamás de Blanco y Negro no tuvo dos lecturas, aunque también puso la pausa.

“Lo de Valparaíso fue muy duro. Veníamos jugando bien, de hacer tres buenas presentaciones ante el puntero, el segundo y el cuarto, rescatando puntos. Fue doloroso. Los jugadores tienen más condiciones. No se dio y vamos a volver al esquema de poder encontrar partidos para rescatar puntos. Fue doloroso, pero ya pasó y hoy nos debe ocupar Everton, luego Universidad de Concepción y luego el Superclásico, son tres batallas y nos vamos a preparar para rescatar la mayor cantidad de puntos posibles”, analizó.

Finalmente, entregó total apoyo a Gustavo Quinteros. “Yo y el directorio tenemos plena confianza. El trabajo está, la preocupación está. El partido ante Wanderers fue muy malo, no lo voy a negar, todos hacemos el mea culpa. Podemos decir también que veníamos de tres partidos muy duros. Hay días donde no salen las cosas, pero confío en este cuerpo técnico, en estos jugadores y en que vamos a revertir esto”, concluyó.