Emiliano Amor revela lo difícil que fue ver a Colo Colo en cuarentena: "Te pasas muchas cosas por la cabeza"

Emiliano Amor fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo Colo. El defensor argentino selló su arribo al cacique, donde este martes completó su segundo entrenamiento al mando de Gustavo Quinteros en un momento clave.

Y es que luego de las bajas por contacto estrecho en los albos, el técnico tuvo que apelar a los juveniles para enfrentar el Campeonato Nacional. Una situación que se le hizo difícil al zaguero trasandino, pero no por ser los más chicos los que jugaron, sino por no poder acompañar al plantel en un momento así de complejo.

Este martes en conferencia de prensa, Amor dio sus primeras declaraciones como jugador del cacique. "Es algo que estoy esperando hace más de una semana. Es algo muy motivante para mí, el estar en el más grande de Chile. Es un paso muy importante en mi carrera, lo aprovecharé al máximo y espero cumplir los objetivos colectivos y personales para dejar a Colo Colo en lo más alto posible".

El argentino recalcó que ha trabajado en la cuarentena para estar disponible apenas se pueda. "Desde el primer momento que llegué me estoy preparando. No en formas habituales, pero conocí al grupo y al cuerpo técnico. El DT va a decidir si estoy para jugar o no, es su decisión y se respetará como se hace en todo grupo".

Al ser consultado por su aislamiento, Amor reconoció que la sufrió viendo al equipo salir a la cancha en un momento así de complejo. "Fue difícil, te pasas muchas cosas por la cabeza. El ver a tus compañeros jugar un clásico o después ver que no pudieron jugar y ver a juveniles. Fue emocionante, es importante que todos tengan participación dentro del equipo y que cuando les toque, sea lo mejor. La cuarentena no es fácil pero son protocolos que hay que cumplir, hay que seguir todo al pie de la letra"

Lo difícil de venir a Chile

La llegada de Emiliano Amor a Colo Colo fue mucho más complicada de lo que esperaba. Tanto, que el propio argentino asume que "fue difícil porque Velez estaba jugando muchas competencias. No estaba siendo titular, pero era tenido en cuenta".

Eso sí, el zaguero recalca que "le aclaré al club que quería jugar los partidos importantes y en Colo Colo se dio esa posibilidad. Vine a pelear, ayudar y a conocer a mis compañeros para apoyar desde donde me toque (...) Lo elegí porque es el más grande de Chile, era un paso importante para mí y no me quedaba ninguna duda apenas estuvo la posibilidad. Me dijeron y quise venir".

Finalmente el trasandino valoró lo que se jugó Quinteros para contar con sus servicios. "Con Gustavo, desde el primer momento, entablamos una buena relación. Jugadores me hablaron muy bien de él, como Alexander Dominguez, que lo catalogó bien como persona y como técnico".