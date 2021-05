Amor llena de elogios a Daniel Gutiérrez: "No le pesa nada jugar en Colo Colo"

Emiliano Amor debutó en Colo Colo la semana pasada en el triunfo ante Huachipato, demostrando que tiene condiciones para afianzarse en la zaga del Cacique. Y, por sobre todo, que le da a Gustavo Quinteros opciones que no manejaba por las condiciones que tienen los otros defensores centrales.

El ex Vélez conversó con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV, donde indicó su sentir sobre el debut con los albos. "En lo personal fui mejorando minuto tras minuto y me sentí más firme en el segundo tiempo. No me sentí al ciento por ciento, puedo dar muchísimo más. Creo que cumplí en lo defensivo en el segundo tiempo, en el primer tiempo por timing o porque Huachipato jugaba bien hubo complicaciones, como un despeje que no pude hacer bien y por suerte estaba Brayan (Cortés). Puedo dar muchísimo más todavía y partido tras partido voy a mejorar mucho", indicó.

Su llegada supone una competencia bastante grande por el puesto, donde Matías Zaldivia, Maxi Falcón y Daniel Gutiérrez serán su competencia por el puesto. Tiene claro que pelear la titularidad será "semana a semana, hay muy buena competencia, muy buenos jugadores, hay varios que lo pueden hacer muy bien. Será solamente que elija el DT y habrá que cumplir de la mejor manera. Nos tocó a Mati (Zaldivia) y a mí, pero Gutiérrez y Falcón lo han hecho bien".

Sobre el juvenil que sorprendió en el inicio del campeonato, comentó que le ve muchísimas condiciones a futuro. "Daniel (Gutiérrez) es un central con mucha salida, muy bien pie. Al no tener la estatura se maneja muy bien con el tiempo y distancia en el juego aéreo en los partidos y entrenamientos que lo he visto. No le pesa para nada jugar en Colo Colo, lo ha demostrado. Va a seguir mejorando, tiene poca edad y es increíble cómo se destaca y cómo avanza partido a partido", comentó Amor, que además destaca que al competir con jugadores más grandes puede aprender mucho. "Los tres más experimentados, Falcón, Zaldivia y yo, le podemos aportar mucho, porque tenemos partidos encima que él no tiene, pero no se le nota para nada que no los tiene. Lo fui viendo y tiene muy buena salida, buen pie, cambio de frente, cierra bien, es muy completo".

Daniel Gutiérrez recibió muchas loas por parte de Emiliano Amor. Foto: Agencia Uno.

Amor manifestó que "mi objetivo es afianzarme en Colo Colo, es un club muy grande. Quisiera, dentro lo posible, quedarme mucho tiempo. Después en lo personal hay que tener todo un proceso que te lleva a lo grupal. Pongo antes al grupo que lo individual. Si te va bien como club, es casi seguro que también se de personalmente. Hay que pelear todos los torneos. Y quiero jugar la mayor cantidad de partidos y que se use la opción de compra a fin de año".

Finalmente, bromeó con su apellido, tema que asegura cargar desde muy pequeño. "Se van acostumbrando a mi apellido, pero lo vivo desde chiquito, desde la secundaria, el jardín. Uno va tirando chistes también. En la tele bromean muchísimo, en el plantel no tanto. Sale mi nombre y sonríen, lo entiendo, es normal, no me enoja ni nada, es gracioso. Si algún compañero dice algo me voy a reír, es un chiste", señaló muy liviano de sangre.