¿Qué pasa con Daniel Morón? El presente y futuro del Loro con la continuidad de Stöhwing en Colo Colo

El actual gerente deportivo en Blanco y Negro debe definir si sigue o no en el cargo ahora que la presidencia de la concesionaria no cambia. El ex arquero tiene la confianza de Stöhwing y todo apunta a que seguirá.