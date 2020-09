Club Social y Deportivo Colo Colo tajante con el papelón: “Blanco y Negro no resiste más”

Colo Colo protagonizó un nuevo papelón: su partido ante Antofagasta, fijado para este sábado a las 11:00 horas, fue suspendido a último minuto por un caso de Covid-19 positivo en su delegación que fue a Brasil y que se realizó los exámenes PCR también al filo por fallas en la planificación.

Ante esto, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo y representante en el directorio de Blanco y Negro del mismo, Edmundo Valladares, se refirió en duros términos no sólo a estos hechos, sino que a la gestión de la concesionaria en general.

“Siempre hay que marcar posición, la planificación es inexplicable, inexcusable, no corresponde en una institución como Colo Colo, eso no puede tener cabida y esperamos que no exista ningún tipo de mal intención al respecto. Sería intolerable, esperamos las explicaciones sobre esto”, sentenció Valladares en diálogo con radio ADN.

“Esto es un reflejo de una gestión enferma hace 15 años, que todo lo que va ocurriendo es el reflejo de una gestión que no está a la altura, los problemas que van sucediendo demuestran una carencia de política deportiva, tiene que haber una solución a mediano y largo plazo. Hay que inyectar identidad y nosotros como Club tenemos que tener un rol preponderante, somos los encargados de velar por el patrimonio”, profundizó.

Sobre su papel de fiscalizador, recalcó que “tratamos siempre de estar encima. Obviamente no es bueno cuando hay tantos errores sumados a malos resultados y caídas administrativas, pero nosotros siempre estamos disponibles para conseguir las mejoras. Lo que ocurre en la interna, que se disputan el poder, terminan dañando a Colo Colo”.

El partido entre Colo Colo y Deportes Antofagasta fue suspendido a última hora. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, lanzó que “el modelo no da más, tenemos que tomar las banderas, permitir que los socios avancen en la recuperación de la administración del club, porque esto no resiste hasta el año 2035 como estaba estipulado en el contrato”.