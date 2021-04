Claudio Borghi hasta la coronilla con el tema Julio Barroso en Colo Colo: “Si no hay goles pidamos a Caszely entonces”

Colo Colo se quedó sin centrales, literalmente. Tuvo que debutar de emergencia el joven Daniel Gutiérrez tras la expulsión de Maximiliano Falcón, luego se lesionó Felipe Campos y en el último partido, ante O’Higgins, también vio la tarjeta roja Matías Zaldivia. Para colmo de sus males en defensa, ahora enfrenta a Everton de Julio Barroso, un jugador que Gustavo Quinteros pidió que se quedara pero que la dirigencia limpió por un acumulado de situaciones, como pasó con todo el grupo de los ahora ex referentes del Cacique. Aunque ahora, al menos, tendrá a Emiliano Amor.

Y al saltar el tema del Almirante de nuevo, Claudio Borghi pidió bajar un cambio en Todos Somos Técnicos de TNT Sports. “Paremos con esto de Barroso, en muchos partidos no jugó el último Campeonato. Es un buen jugador, pero tampoco es la salvación de Colo Colo. La queja es que el técnico lo pidió y se fue. ¡Colo Colo peleó el descenso! ‘Fue’, ¿eso es presente, pasado o futuro? Pasado. Ya. Cuando no haga goles Morales lamentememos que dejamos ir a Caszely entonces”, lanzó.

“El tema aparece porque nosotros lo ponemos en la mesa. Que esté el morbo que Barroso no está, no significa que tiene que estar en Colo Colo. Sino también que se habla de Insaurralde. Hablan de historia, no de presente. Barroso junto a otros grandes jugadores fue sacado. Ya no está, olvídate. Vamos a ver lo que está, si no no terminamos nunca. ¿Crees que Peluca (Falcón) y Zaldivia están preocupados porque se fue Barroso? Si tienen la opción de jugar ellos”, complementó.

¿La salida de Julio Barroso sigue penando en @ColoColo?



Asimismo, recordó que “no quiero escarbar donde no me corresponde pero, ¿por qué se fue Barroso de Colo Colo? ¿Por el clima interno? Entonces no era un ‘líder total’. Después de escuchar lo que dijo un referente como Paredes de lo que pasó dentro del vestuario… No justifico a los dirigentes, pero lo entiendo. Si dos compañeros se agarran a combos, alguno se tiene que ir. Por algo la dirigencia le dijo que no a Quinteros con Barroso. Puede haber tenido todas las condiciones deportivas para quedarse, pero entiendo que el entorno no estaba de acuerdo ya en Colo Colo. Es mi impresión”.

“Cuánto hace que digo esto yo, antes que Colo Colo peleara el descenso: una persona no arregla todo este problema, que es el entrenador. Si la cabeza funciona muy mal, el resto funcionará así. Cuando compro cariño y les subo los premios… Eso es comprar cariño, aceptación. Termina esa compra de cariño y empiezan los problemas, el seguro de cesantía, problemas”, abundó.

Finalmente, Borghi dijo que “lo que sí, si los dirigentes dicen que no sigue Barroso y el técnico lo quiere, el técnico tiene que decir ‘perfecto, entonces dame alternativas’. Ahora, ¿por qué no llegó un central antes? No tengo idea si es incapacidad, mala gestión o falta de plata. Digo lo que veo desde afuera”.