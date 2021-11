El presidente de Colo Colo, Edmundo Valladares, manifestó que hubo importantes acercamientos con Leonardo Gil y su representante habida cuenta que el Al Ittihad de Arabia Saudita quiere dos millones de dólares por su carta. El periodista, además, manifestó que el Colorado quiere seguir en el Monumental y que confían en un acuerdo. Asimismo, recordó que con Pablo Solari está todo OK y harán efectiva la opción de compra, mismo caso que Emiliano Amor.

Colo Colo vivió hoy una extensa reunión de directorio para tocar, entre otros temas, las renovaciones de los futbolistas que terminan contrato y que Gustavo Quinteros quiere sí o sí en su plantel para 2022, más ya consumada la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tres de ellos son titulares indiscutidos: Emiliano Amor, Pablo Solari y Leonardo Gil, este último el más complicado dado que pertenece al Al Ittihad de Arabia Saudita que pide dos millones de dólares por su carta una vez terminado su préstamo.

Y tras el cónclave, el presidente de Colo Colo, Edmundo Valladares, se mostró optimista. “Fue una reunión bastante extensa, se tratan varias temáticas, gestión, fútbol. Nos sirvió para seguir avanzando, somos cautos, el foco está en la recta final del torneo. Queremos terminar lo más alto y cuando tengamos novedades, las anunciaremos. Por ahora, seguimos avanzando y confirmando que vamos a buscar renovar a los jugadores que la gerencia deportiva y el cuerpo técnico solicitaron al directorio y que cuentan con la aprobación de la mesa”, sentenció.

“Lo de Solari y Amor ya estaba aprobado. Hemos trabajado y seguiremos trabajando en los detalles que el cuerpo técnico y Daniel Morón solicitaron. Pero vamos avanzando bien, a paso firme. Una vez cumplido el objetivo mayor, esperamos anunciar como corresponde la renovación de todos los jugadores que necesitamos y que deben encarar el proyecto deportivo de Colo Colo”, complemento.

Asimismo, dijo del Colo Gil que “no veo como una complicación. Hay condiciones de mercado que son complejas, mercados donde se transan cifras muy superiores. Pero estamos trabajando, hemos acercado posiciones y esperamos concretarlo. Más que verlo como un problema, hay que trabajar, encararlo, llegar a buen puerto. Recibimos la institución en una situación delicada, la generación de recursos en una tarea que hacer, pero tenemos toda la fe que podemos llegar a buen puerto. Leo nos manifestó que se quiere quedar en Colo Colo y lo queremos en el proyecto futuro de Colo Colo”.

“Estamos a disposición de conversar con su representante y con el de todos los jugadores. No lo veo como retroceso, al contrario, hemos acercado posiciones, estamos hablando de montos elevadísimos, que no se pueden pagar en Chile. No olvidemos que hubo pérdidas el año pasado, debemos ser cautos, pero la intención de ambas partes es seguir y espero anunciarlo en su minuto como corresponde. Ahora nos enfocamos en la ilusión que tenemos para el final del torneo. Creemos que podemos ofertar una cifra interesante y súper importante. Lo más importante es la intención deportiva de Leo, lo que nos ha dicho su representante en todo minuto. Tenemos toda la confianza que seguirá con nosotros. Debemos ser cautos, estamos enfocados. Los anuncios hay que hacerlos cuando podamos concretarlos. Cuando tengamos resultados, lo vamos a anunciar como lo hemos hecho desde que presidimos Blanco y Negro”, abundó Valladares.

Finalmente, el presidente de Colo Colo recalcó que “lo vamos a ver con toda la calma. Hay fechas, hay acuerdos, hay cosas que están estipuladas. Vamos a buscar terminar esta recta final de la mejor manera. Si podemos cerrar todo antes, mejor. Pero los anuncios los esperamos para una vez que tengamos, espero, a Colo Colo en lo más alto. Sentimos que lo merece. Todos tenemos la misma ilusión”.