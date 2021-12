El mulitcampeón con Colo Colo, Luis Mena aprovechó el evento que organizó Caja Los Andes en Quilin para referirse a la posible salida de Vicente Pizarro y fue categórico en que no le gustaría verlo fuera del Cacique, pero además afirmó que el joven volante tampoco quiere irse.

Luis Mena asegura que Vicente Pizarro no quiere salir de Colo Colo: "Tiene todas las intenciones de seguir porque es colocolino de corazón"

Luis Mena, ex defensor y actual entrenador del equipo femenino de Colo Colo, durante este martes fue el cabecilla del campeonato fútbol 7×7 que organizó Caja Los Andes en Quilin, donde participaban hombres y mujeres.

Dentro de aquella jornada, el multicampeón con el Cacique aprovechó la instancia para hablar sobre la teleserie que vive el Popular con el joven mediocampista Vicente Pizarro, quien se ha transformado en una de las buenas proyecciones que tiene el semillero albo y que por ahora mantiene un futuro incierto el Monumental.

El volante de 19 años e hijo del mítico ex futbolista de Colo Colo, Jaime Pizarro todavia no renueva con el Eterno Campeón y aún no sabe dónde jugará la próxima temporada. Por lo que, Lucho Mena alzó la voz.

"Sé que Vicente tiene todas las intenciones de seguir, a veces hay números y representantes que meten cosas que van en contra de los deseos de los mismos jugadores", expresó en primera instancia el ex defensa de los Albos.

"Siempre digo que sea lo mejor para ellos, pero sé Pizarro quiere seguir en Colo Colo, tiene mucho por recorrer, es un chico espectacular y sé el potencial que tiene", agregó.

Asimismo, Luis Mena alabó el trabajo de las inferiores del Cacique y asegura que el Vicho no se quiere mover de Macul. "Hay buena pasta, buena cepa en la divisiones menores, ojalá pueda seguir, porque es un colocolino de corazón, tiene un futuro tremendo. Sería importantísimo como ex técnico de él en las divisiones menores, me encantaría seguir viéndolo", sentenció.