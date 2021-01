Le sale competencia a Nicolás Blandi: Ex Colo Colo es opción para reforzar la delantera de Independiente

No cabe ninguna duda que Nicolás Blandi no respondió a las expectativas de los hinchas y es uno de los refuerzos más decepcionante del último tiempo en el fútbol chileno. Sin embargo, eso no quita que en Argentina genere interés y sea sondeado por importantes clubes.

En ese sentido, uno de los clubes más interesados en contratar sus servicios es Independiente de Julio César Falcioni, quien reconoció hace solo unos días atrás que “hemos estado hablando. En esa posición podríamos traer un jugador del nivel de Nico o de esa experiencia”.

Sin embargo, desde el vecino país aseguran que no es la única opción que maneja el Rey de Copas, porque también están sondeando el nombre de Javier Toledo, ex Cacique, para reforzar el equipo.

Según informa ESPN F12 “Javier Toledo es uno de los delanteros que estaría en la órbita de Julio César Falcioni para Independiente (…) Leonardo Games (periodista trasandino) fue quien dio el nombre del delantero de Atlético Tucumán, que será competencia para Silvio Romero como 9”.

El delantero tuvo un discreto paso por el Cacique. (FOTO: Archivo)

La última temporada de Toledo con Atlético Tucumán registra: 34 partidos disputados, siete goles y tres asistencias. En tanto, desde que llegó al Decano (2018) tiene 70 encuentros, 19 anotaciones y cuatro pases gol.

Recordemos que Javier Toledo pasó sin pena ni gloria por el Estadio Monumental, porque estuvo solo una temporada (2013) y disputó solo cuatro compromisos marcando solo en dos oportunidades.

Por el momento solo queda esperar, pues el portal DaleAlbo afirma que Nicolás Blandi está dispuesto a bajar sus pretensiones salariales para poder salir a préstamo a Independiente, pues no está feliz en Colo Colo.