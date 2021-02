Francisco Sagredo exige la reformulación de Colo Colo: “Este directorio encabezado por Aníbal Mosa fracasó”

Con la ratificación en cancha de que Colo Colo seguirá en Primera División, este jueves el directorio de Blanco y Negro se reunió para tomar drásticas decisiones sobre el proyecto deportivo para la temporada 2021.

En ese sentido, se ratificó en voz de Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, que Esteban Paredes, Matías Fernández, Jorge Valdivia, Carlos Carmona, Julio Barroso, Pablo Mouche, Juan Manuel Insaurralde, Darío Melo y Miguel Pinto que no seguirán en el club.

Por lo mismo, Francisco Sagredo, conductor del programa de Deportes en Agricultura, tras la conferencia de prensa de este jueves, pidió que la renovación también sea en el directorio de ByN, con el afán de que lleguen personas con nuevas ideas a encabezar el proyecto deportivo.

“Este directorio encabezado por Aníbal Mosa fracasó, tiene que haber una reformulación absoluta, tiene que llegar nueva gente preparada, gente idónea a Colo Colo”, expresó el periodista deportivo.

A esas palabras se sumó Patricio Yáñez, quien mencionó que “tiene que llegar gente preparada, idónea. Insisto en el tema, no es que todo el directorio renuncie hoy, creo que se debe trabajar en la búsqueda de quiénes pueden liderar los futuros proyectos en todo sentido: en lo deportivo, en lo económico, en la remodelación del Estadio Monumental, hay muchas materias pendientes”.

“No escapemos a la responsabilidad, lo deportivo siempre será lo más importante. El hincha no se preocupa del balance de la temporada anterior, si da números rojos. Lo que interesa es la parte deportivo y ahí hay una responsabilidad política y no es solo de Aníbal Mosa, es todo el directorio. No veo otra salida”, sentenció.

Recordemos que Mosa ratificó que seguirá al mando del Cacique, por el momento. No obstante, quedó agendada para inicio de marzo una reunión extraordinaria de directorio en donde pueden existir novedades sobre el futuro del presidente y de la mesa directiva.