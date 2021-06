Emiliano demuestra su Amor por Colo Colo: “Sentía que era un paso adelante en mi carrera”

Una de las grandes peticiones de Gustavo Quinteros desde que arrancó la temporada 2021 era la contratación de un defensor central. Y Colo Colo le cumplió su deseo: fichó al zaguero argentino Emiliano Amor, quien en pocas semanas de trabajo agarró camiseta de titular.

En ese contexto, el ex Vélez Sarsfield conversó con el programa ESPN F90 Chile sobre el recibimiento que recibió en el Monumental y comentó que “increíblemente bien. El club desde el primer momento se portó un 10, me recibieron muy bien, mis compañeros me ayudaron a instalarme, el staff está pendiente de todo”.

Al referirse a las gestiones personales que realizó para salir de Argentina y llegar al Popular, expresó que “sentía que era un paso adelante en mi carrera, en Vélez estaba bien, no era titular, pero alternaba en los torneos. Sentía que venir a Colo Colo iba a poder jugar esos partidos importantes”.

Y sobre la competencia para ser titular, mencionó que “en el club hay muy buenos jugadores, sabía que había buenos centrales y que había buena competencia. Es el caso de Maximiliano Falcón, que venía jugando. También, está Matías Zaldivia, que lleva cinco años en el club, y el caso de Daniel Gutiérrez, que hace poco está jugando. Entonces había un buen nivel y sabía que iba a empezar de atrás”.

Pero eso no fue todo, porque aprovechó la instancia para definirse como futbolista: “Soy un jugador que gana mucho en el juego aéreo, me gusta mucho ordenar el equipo, porque no hace falta correr todo el tiempo atrás del balón, y leo rápido las tácticas que pide el técnico”, dijo.

Finalmente, sobre el nivel del Campeonato Nacional, sentenció que “hay buenos jugadores, pero veo que tienes un tiempo más para llevar la pelota o meter un pase entrelínea, pero es un juego bastante competitivo”.