Daniel Morón busca soluciones para Nicolás Blandi: "No recuerdo un jugador que no quiera jugar"

El tema de Nicolás Blandi en Colo Colo sigue dando de qué hablar al pasar de refuerzo estelar a un jugador borrado de los planes para el Campeonato Nacional y cobrando un alto salario que le ha impedido al equipo centrarse en la búsqueda de un nuevo delantero, solicitado por el entrenador Gustavo Quinteros.

El gerente deportivo del Cacique, Daniel Morón, habló al respecto en entrevista con Los Tenores de Radio ADN. "Como experiencia personal no recuerdo que me haya pasado una situación así, de que un jugador no quiera jugar. Es parte que el jugador opta por hacer, decidir el cambio a un medio donde quizás, si bien futbolísticamente, desde mi punto de vista, es un fútbol que está un escalón más arriba. Hay situaciones personales donde uno no puede intervenir", afirmó.

Pese a eso, dentro de la directiva alba buscan soluciones para acelerar la salida del argentino. "Estamos en conversaciones y hemos recibido algunas propuestas, lo hemos analizado con el directorio y representante, estamos trabajando en esto. Cuando tengamos algo concreto ustedes serán los primeros en saber", añadió.

Lo que suceda con el atacante transandino está directamente relacionado con la posible llegada de un 9 al equipo. "Esto depende de todo lo que puede pasar. Hoy no tenemos cupos de extranjeros, si tienes que salir a buscar un centrodelantero tiene que ser nacional y hay muy pocos. Tiene que pasar varias cosas para que eso se produzca", indicó.

Morón espera poder cumplir la exigencia del entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros. "Así lo ha conversado conmigo, el siempre nos pidió desde marzo un central y un centrodelantero y el ha sido consecuente hasta el día de hoy. Le trajimos al central y hoy espera la posibilidad de que podamos traer un 9 para completar lo que había solicitado. Con eso el plantel queda cerrado", sentenció.