Colo Colo se ha convertido rápidamente en una bolsa de gatos, al cierre de un año de renacimiento, en el que pasó de librarse del descenso en el último partido a pelear por el título hasta el desenlace del Campeonato Nacional.

El mercado de fichajes ha calentado el ambiente en el estadio Monumental, en especial la opción de que Esteban Paredes regrese al Cacique. Una iniciativa en la que Aníbal Mosa, ex presidente de Blanco y Negro, aparece como guaripola.

Según reveló el periodista Coke Hevia en radio Pauta, el empresario portomontino pretende socavar el mandato de Edmundo Valladares en la concesionaria, y enemistar al presidente con los hinchas que sueñan con el retorno del goleador histórico.

"Blanco y Negro no lo tiene en carpeta, lo de Paredes y un retorno no corre (...). El único que hincha por esto es Aníbal Mosa, que como ex presidente no entendió nada, porque hizo la peor campaña de la historia y Colo Colo casi desciende", sentenció el comunicador.

"Qué intenta Mosa con esto: desestabilizar a Valladares. Y que el hincha, que sueña con ver a Paredes retirándose en cancha, se la achaque a él. Porque en lo único que está pensando, más que en Colo Colo, es en volver a ser presidente", advirtió el actor de Estúpido Cupido.

Según Hevia, el técnico Gustavo Quinteros lo tiene muy claro. "Educadamente Quinteros dijo que 'Paredes ya no está, para afuera'. Y todo esto es una venta de humo de Aníbal Mosa, para achacarle a Valladares, para volver a ser presidente", recalcó.

Pero el periodista descubrió otro trasfondo más delicado. "Incluso aparece la Garra Blanca, diciendo que vuelva Paredes. Todo el mundo sabe que Aníbal Mosa tiene vínculos con la barra. Si les prestó el estadio para un funeral", recordó.

Finalmente, se puso del lado del actual timonel de Blanco y Negro. "Yo también he criticado a Valladares, pero aquí a Aníbal Mosa no le importa nada, está preocupado de él no más", completó el crítico Hevia.