Gabriel Mendoza se sumó a las declaraciones de Maximiliano Falcón en Colo Colo, palabras que no fueron muy bien recibidas en Universidad Católica en la previa del clásico entre cruzados y albos. El actual defensa del Cacique aseguró que el partido no tiene categoría de derbi, tesis apoyada por el campeón de la Copa Libertadores.

“Yo también pienso exactamente lo mismo: clásico hay uno sólo, los demás son todos partidos importantes. (Contra la U) ese es el clásico importante, los demás son importantes, pero no tienen la relevancia ni la resonancia que tiene jugar un clásico contra los innombrables”, dijo Coca Mendoza en conversación con Paulo Flores y RedGol.

El Coca agregó que “contra Cobreloa era un partido casi tan importante como jugar contra Los Cruzados, y contra O’Higgins, para mí también. En los 90 llegar a Rancagua o Calama, era si podemos firmar el empate, lo firmamos, porque casi siempre era perder. Era más relevante jugar contra Cobreloa, que en esos años peleaban más el título. Por eso para mí el clásico es uno sólo… y el clásico además se gana siempre (risas)”.

Respecto a cuánto influirá el resultado del partido a fin de año, el ex jugador de Colo Colo cree que una victoria de los albos ya comienza a definir el camino del Cacique al título y explica por qué más allá que recién se juegue la fecha 11 del torneo.

“Cuando se están definiendo los torneos es por seis o tres puntos. Imagínate que nosotros el año pasado llevábamos una diferencia con la Católica pensando que prácticamente éramos campeones, pero por el Covid nos farreamos el campeonato. A diferencia de ahora, creo que un caso le apareció a la Católica, pero no es tan relevante. No es que el equipo se vaya a cuarentena. Si ganamos el domingo, ojalá así sea, se estaría definiendo el campeonato, ya no habría posibilidad porque los equipos que vienen atrás como Ñublense y Cobresal no tienen plantel para soportar el todo el torneo”, expuso a La Redgoleta.

Complementa: “¿Unión Española? Está pasando por una etapa muy buena gracias a los jóvenes, pero cuando se empiece a desgranar el choclo, porque al final es donde se ven los equipos avezados, yo creo que se van a caer. El peso de campaña y experiencia es la que sale adelante. Colo Colo también está enfocado en dos torneos, a nosotros nos tiene entusiasmados la Copa Libertadores y no hay que dejarla de lado, y no están todos sus mejores elementos en el Campeonato Nacional”.

Por último abordó las declaraciones del técnico Gustavo Quinteros, quien reclamó por la programación y el portazo en la cara que le dieron a Colo Colo para reprogramar el duelo de este domingo.

“Además de la sazón que se le pone al tema, me trae recuerdos que me gustan del 91. Cuando salimos campeones y la Católica no quiso suspender el partido les hicimos cuatro. Eso tiene que verlo Colo Colo también, no le quisieron dar una manito, que al menos sean tres goles”, sentenció Gabriel Mendoza.