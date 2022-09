Los últimos años de Colo Colo han sido una locura desde lo emocional pues en un par de calendarios han pasado de pelear por no descender a estar peleando el título del Campeonato Nacional, dos circunstancias en la que están involucrados muchos de los mismos protagonistas tanto dentro del terreno de juego como fuera.

Una de esas piezas que ha estado en la interna del equipo, detrás de todos los reflectores, es Gabriel Lama. Su historia con el deporte viene de hace años atrás pues fue judoca múltiple medallista panamericano representando al país y con toda su experiencia a cuestas se ha dedicado al coaching.

Es por eso que en diciembre de 2020 fue llamado por el directorio albo para echar una mano al cuerpo técnico de Gustavo Quinteros, que lo recibió de la mejor manera. "La primera reunión fue para poder escucharme y lo que yo proponía. Había una humildad recíproca. Me llamó la atención la apertura con la que me recibieron. Ellos estaban involucrados en los ejercicios, en las dinámicas y juegos", afirmó a DaleAlbo.

A partir de ahí, fue ganándose la confianza de todo el equipo para manejar un momento emocionalmente complicadísimo. "Hay un principio desde la interacción humano que es comprender para ser comprendido. La esencia del coaching es preguntar, es un preguntólogo. A partir del momento que llego a trabajar con el plantel, voy con la intención de escucharlos, de entender lo que estaba pasando, de entendernos entre todos, comprender sus necesidades. Ahí se abrieron las puertas".

Quien fuera atleta olímpico explicó algunas de las dinámicas que se realizaron por esos días. "El trabajo se hacía en pequeños grupos, donde hay ciertas conversaciones intencionadas que se generan y que se permita conectar personas muy distintas. No es que se juntaban los más amigos. Intencionalmente se mezclaban distintas experiencias. Lo que se conversa es cómo conectar esas miradas distintas, porque hay puntos de unión. Detrás de la sala de prensa hay un cuadro que quedó firmado, en una de las dinámicas más simbólicas, en el que establecimos cuáles eran los valores con los cuales estábamos de acuerdo como por ejemplo la importancia de saludarse y respetarse siempre, independiente de lo que pasara. Eso quedó plasmado ahí", apuntó.

Cambio radical en Colo Colo

Lama se marchó en julio de 2021 pero regresó este mes de marzo y actualmente las circunstancias vivieron un giro total con el Cacique peleando el título, siendo ampliamente el máximo favorito. "Son pedidos del cuerpo técnico relacionados a jugadores que les gustaría tener mi acompañamiento y que consideran que los podría ayudar en alguna medida", explicó.

Ahora hay una presión distinta en el club, que no quiere dejar ir otra opción del título y para el profesional, hay muchos puntos de coincidencia. "Se cruzan desde la mirada, de la misma manera. En un momento está la inteferencia del miedo a no descender y ahora el miedo a no ser campeón o el exceso de deseos de ser campeón. Se suman todas estas situaciones. Mientras más me conecte con las interferencias más nos va a afectar. Tom Brady dice 'olvídate del marcador y solo concéntrate en la próxima jugada'. Es algo tremendamente difícil hacer, el tema es mantener el foco en lo que puedo hacer. Ser campeones es una consecuencia de lo que puedo hacer en la cancha, en los entrenamientos del día a día. Para eso es este trabajo de preparación mental. Todo este universo de personas que está apoyando para que el deportista llegue en su mejor versión".

Lama también tuvo palabras a la tremenda irrupción de Pablo Solari desde su debut con Colo Colo a ahora ser figura en River Plate. "Aquí voy a convocar un concepto, que está demostrado, que es más importante que el talento que es la determinación. Se compone de dos pilares fundamentales, la pasión y la perseverancia. Él tiene eso. No importaba si de 10 disparos, nueve iban para afuera, lo seguía intentando. A partir del momento en que esa perseverencia y esa pasión se complementan con el trabajo técnico, además se suma el componente talento, estamos dado para el éxito. Talento, pasión y perseverancia es una combinación que no tiene falla. Tiene mucho por rendir", sentenció.