El capitán de la selección chilena, que viene de ser campeón de la Copa del Rey con el Real Betis, analiza su futuro, donde no descarta un regreso a Colo Colo. Si bien asegura que no se ha dado la instancia para conversar, donde se apuró su actual club, no se cierra para un futuro volver al club albo.

Siempre los hinchas sueñan con el regreso de los jugadores que llenaron su corazón en su equipo. Como en Colo Colo, donde siempre está latente una vuelta de Claudio Bravo, pese a que está realizando una tremenda campaña con el Real Betis.

Recién campeón de la Copa del Rey con el plantel que dirige Manuel Pellegrini, el capitán de la selección chilena toca una vez más el tema de un regreso al Cacique.

"Uno a veces lo dice en tono jocoso también. Yo también he sido claro en este aspecto, porque no quiero llegar a un lugar donde pueda generar una pared, no quiero tapar a nadie. Colo Colo cuenta con Brayan que es el número uno, está Omar y hay unos chicos jóvenes con mucha proyección", comentó Bravo en conversación con TNT Sports.

En ese sentido, el portero es claro en que "no me gustaría tapar toda esa proyección que favorece mucho al fútbol chileno, pero sí se tiene que generar ese espacio donde pueda estar en una institución donde el club y el entrenador te quieran. Estoy en una etapa en la que quiero disfrutar y ayudar".

Si bien asegura que no se ha dado la oportunidad, asegura que está siempre dispuesto a escuchar o tomar un café para que le presenten un proyecto.

"He estado en muchas ocasiones en Chile. Siempre he tenido las puertas abiertas para poder conversar por si existe algún proyecto o idea. Estoy abierto a todo. Más rápido estuvieron los del Betis que no quieren que me vaya y están encantados con mi trabajo. Veremos si estiro mi carrera acá, pero ya veré cuál es el siguiente paso, sé cómo funciona Colo Colo. Es el equipo de toda mi vida y cómo no voy a querer volver", detalla.

Eso sí, no solo queda atento a lo que pueda surgir de Colo Colo, porque como lo ha dicho en otras oportunidades, no cierra puertas a otros proyectos que puedan surgir.

"No me cierro absolutamente a nada. En mi vida he actuado de manera profesional. Si me presentan una buena idea y me deja contento y se que voy a aportar, voy a ir y hacer las cosas mejor que ninguno para conseguir cosas. Es lo que me mueve. Ser hincha de un equipo o no serlo de otro, no tiene nada que ver. Quiero profesionales, no quiero hinchas", enfatiza.

Betis

Bravo, quien con sus compañeros todavía disfruta del título de la Copa del Rey, firmó hace poco su renovación de contrato, algo que lo tiene feliz.

"Acá el Betis me da la oportunidad maravillosa de con casi 40 años estar en la élite del fútbol mundial, estar disputando cosas importantes. Quiero sentirme más útil que nunca", destaca.

Por lo mismo, asegura que no piensa en el retiro, porque se siente bien y está compitiendo a gran nivel, lo que lo hace seguir alargando su carrera.

"Hay cosas que a mí me alimentan, que me digan que es difícil con 39 años seguir jugando, que es hora de volver, que prácticamente no juego de la misma manera. Esas cosas me alimentan porque sé que soy un privilegiado en ese aspecto, no sé si será lo físico o lo mental, pero sé que todavía me queda cuerda para un ratito más y ese ratito lo tengo que aprovechar", finaliza.