Claudio Bravo le da una gran esperanza a los hinchas albos sobre un retiro en Colo Colo: "Si resulta, yo feliz"

Los hinchas de Colo Colo sueñan con el retorno de los jugadores emblemáticos de la generación dorada, donde uno de los más importantes es Claudio Bravo. El portero de 38 años sabe que está en la recta final de su carrera, por lo que planea lo que serán sus últimos años en la actividad.

Aún le queda un año de contrato con el Betis, por lo que a mediados del 2022 se puede dar una vuelta a Colo Colo para finalizar su carrera. Algo que el capitán de la Roja comentó en un live que realizó en Instagram junto a Mauricio Isla.

“Lo tengo pensado y me voy a retirar cuando me sienta más feliz que nunca", indicó el meta, indicando que si de la posibilidad de hacerlo en el Monumental estaría muy contento. "Lógico, si resulta, yo feliz, pero no depende solo de mí, depende de más cosas, de que se den los momentos también y de que a mí me respeten las lesiones también, si con la edad que tengo, no se sabe".

Sobre esto, comentó las condiciones que se necesitan. "Depende de que el club te quiera, depende de que el presidente del club te quiera, depende de que el entrenador te quiera, depende también de que se genere un espacio para poder utilizar, porque si no existe ese espacio, uno no va a llegar. Depende de más cosas".

Bravo está concentrado con la selección en la Copa América, aunque igual deja abierta la puerta para regresar a Colo Colo. Foto: Agencia Uno.

Finalmente, comentó que “no sé dónde me voy a retirar, será donde yo me sienta feliz, donde me sienta importante, donde me quieran también. Depende de esas cosas y no depende de nosotros".

Bravo se fue de Colo Colo el 2006, rumbo a la Real Sociedad. Lleva 15 años en el fútbol europeo, donde ha jugado en clubes importantes como el Barcelona y el Manchester City.