Claudio Borghi confiesa: “Nunca pensé que Matías Fernández sería uno de los mejores jugadores del mundo”

Una voz más que autorizada para hablar sobre Matías Fernández es Claudio Borghi, quien fue uno de los entrenadores que más rendimiento le sacó al 14 de Colo Colo, pues bajo su alero se consagró como el Mejor Jugador de América y logró emigrar al fútbol español (Villarreal).

En ese sentido, el técnico tetracampeón del Cacique conversó con Somos Chile Radio sobre el rendimiento de Fernández y confesó que nunca se lo imaginó como uno de los mejores jugadores del mundo, a pesar de llegar a Europa con ese cartel.

"No, nunca lo pensé. No es que no lo pensé, porque no tenía condiciones, Matías no estaba preparado para irse. Se fue a un lugar donde pasaba a ser uno más, y Matías no está diseñado para ser uno más", partió explicando.

Borghi también dirigió a Fernández en la selección chilena. (Agencia Uno)

En esa misma línea, complementó que “es un chico extraordinario, con valores importantes, y se iba a un lugar que iba a ser tratado como cualquiera. Acá Matías siempre tuvo un trato especial, no porque fuese mejor que nadie, sino porque sabíamos que tenía que ser tratado de esa forma”.

Pero eso no fue todo, porque aprovechó la oportunidad para realizar una crítica constructiva en el proceso de formación de un jugador profesional, porque acá se les exige solo jugar, pero no se les da las herramientas para que puedan adaptarse a otros clubes, ciudades o países, situación que pudo afectar en el rendimiento de Matías en el extranjero.

"Como los conocíamos de jóvenes, sabíamos los defectos de todos. La discusión era si él estaba preparado para irse. Fallamos, y falla el fútbol chileno. La formación no es integral, la adecuada, sólo pedimos que jueguen bien a la pelota y que de un día para otro estos jugadores se trasladen a otros continentes, se adapten rápido y sean importantes, pero no hacemos ningún trabajo para esto", sentenció Borghi.