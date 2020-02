Christian Bravo adelanta duelo entre Colo Colo y Peñarol: "Esperamos ganar en el Monumental"

A menos de tres semanas del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, todos los equipos participantes alistan sus armas para lo que se presenta como el gran desafío para el primer semestre.

Es el caso de Peñarol, que no solo comparte el Grupo C con Colo Colo, sino que además tiene un chileno en sus filas ansioso por enfrentarse al Cacique. Se trata de Christian Bravo, quien ha tomado una camiseta de titular antes del inicio del torneo uruguayo.

"Es confortable que mis compañeros me den buenos pases. Esta pretemporada sirvió para eso, para que me conozcan, sepan por donde corro, por donde voy y cuál es mi comodidad", explicó el Plancha, principal candidato para reemplazar al lesionado Jonathan Urretaviscaya.

El desafío ante los albos está programado para el 17 de marzo en el estadio Monumental, un escenario que Bravo conoce bien. "Enfrenté varias veces a Colo Colo en su estadio. Hay lindo ambiente y siempre se llena. Si me lo permiten, voy a estar feliz de estar en mi país, esperemos ganar allá", sentenció".

El jugador formado en Universidad de Chile pasó por Universidad Católica, Unión Española y San Luis antes de llegar al fútbol uruguayo con la camiseta de Montevideo Wanderers. Y luego saltar al poderoso cuadro aurinegro.

"Uno de los objetivos de llegar acá fue el retomar el camino de la carrera. Enfocarme en estar al 100 por ciento en el fútbol uruguayo, ya que es un fútbol fuerte y yo me caracterizo por ir al choque con el balón. Me gusta el juego brusco", reconoció el ex mundialista Sub 20.

Su objetivo también está puesto en la selección chilena que comenzará jugando las eliminatorias precisamente contra Uruguay en marzo. "Ojalá pueda seguir en la selección, en la última nómina fui convocado. Si no estoy citado, seguiré con mi cabeza en Peñarol. El futbolista es así, un día puede estar y al otro no, hay que estar preparado para cuando toque", completó.