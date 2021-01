César Fuentes se entusiasma con la dupla que forma con Carlos Carmona en Colo Colo: "Nos hemos afiatado mucho"

Colo Colo está repuntando en su objetivo por conseguir la permanencia en Primera División. Pese a las lesiones, Gustavo Quinteros da con el equipo y el mediocampo. En la zona del círculo central, el DT no tuvo problemas para juntar a volantes defensivos como César Fuentes y Carlos Carmona.

Fuentes tiene como gran referente al mundialista y mira de forma positiva la dupla que están haciendo en contención: "Me siento bastante bien. Es algo que hablamos harto con Carlos (Carmona). Nos hemos afiatado mucho, ya que los dos tenemos características similares, el de ser volantes defensivos. Eso ha dado más equilibrio al equipo", asegura en conferencia de prensa.

El ex O'Higgins destaca el buen rendimiento: "No nos han pillado mal parados, estamos siempre juntos en el mediocampo, donde los dos nos respaldamos. Me ha aportado mucho con su experiencia. Fue un cambio de mentalidad que tuvimos en los últimos partidos", añade.

Entrando en un panorama más general, el mediocampista afirma que hay felicidad en el plantel tras la sufrida victoria sobre Coquimbo Unido: "Estamos muy contentos. Era un triunfo que necesitábamos, vital para seguir dependiendo de nosotros. Todavía no lo analizamos de una forma técnica, durante la semana veremos videos para ver lo que hicimos bien y mal en el partido".

Además asegura que "siempre es bueno ganar, nos da más tranquilidad. Sabemos que seguimos en la lucha, nos quedan cuatro finales que tenemos que ganar. Ahora el domingo se nos viene otra final, que tenemos que ganar".

César Fuentes evalúa de forma positiva la sociedad en el mediocampo con Carlos Carmona

Fuentes muestra su alivio por volver a contar con los jugadores que ocupan el puesto de 10: "Es de suma importante como el que pasó. Tuvimos una semana larga que nos sirve para trabajar. Sabemos que son jugadores de experiencia Valdivia, Fernández y Valencia. Nos ayudan en la parte ofensiva. Tenemos una semana larga donde van a tener varios días para que puedan agarrar ritmo".

Para cerrar elogia el manejo de Gustavo Quinteros: "El profe es una persona que tiene mucha experiencia. Sabe tratar al jugador y sabe la situación en la que estamos. Ha ordenado el equipo, tal vez haciéndolo un poco más defensivo para no recibir tantos goles como era antes. Nos ha ayudado bastante y nos ha dado confianza. Ha sido una cosa de retroalimentación muy buena".