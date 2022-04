Colo Colo mueve el tablero y no descarta a César Fuentes de central ante Alianza Lima por Copa Libertadores

Colo Colo se prepara con todo para recibir a Alianza Lima por la Copa Libertadores. Este miércoles en el estadio Monumental, el Cacique se enfrenta ante su equipo hermano del Perú con la misión de sumar de a tres para seguir como líder del Grupo F.

Uno de los grandes problemas que tendrá Gustavo Quinteros para enfrentar este encuentro es la ausencia de Emiliano Amor. El defensor se fue expulsado del choque con Fortaleza y no estará presente contra los blanquiazules. Este fin de semana, ante Unión Española, probó a Matías Zaldivia pero el resultado no fue el esperado, ya que el zaguero demostró que las lesiones y la falta de fútbol le ha pasado la cuenta.

En conferencia y consultado por la ausencia del 15, el DT aseguró que "es un jugador importantísimo para el equipo y no podrá jugar este partido, pero tenemos que tener jugadores capaces de reemplazarlo de la mejor manera".

De hecho, Gustavo Quinteros dejó claro que no solo Matías Zaldivia está peleando por el cupo, sino que también otros candidatos. "Tenemos tres opciones para utilizar, vamos a ver las características, pero vamos a decidir mañana quién lo va a reemplazar para hacer dupla con (Maximiliano) Falcón".

El técnico del Cacique también abordó el nivel mostrado por Matías Zaldivia y lo libró de culpas. "No viene jugando con continuidad. Y cuando es así, es probable que cuando le toque, no esté al 100 por ciento, ni con toda la confianza o pueda cometer un error, pero es normal. Hay que darle confianza a él y a todos, no tengo decidido al reemplazante".

En esa misma línea, Gustavo Quinteros decidió a jugar al misterio con el que tomará el puesto de Emiliano Amor. "Tengo que ver al rival. Puede ser él (Zaldivia), (César) Fuentes, Bruno (Gutiérrez), (Alan) Saldivia, tenemos muchos chicos y a Fuentes que lo ha hecho bien de central".

César Fuentes suma bonos para reemplazar a Emiliano Amor

En la pretemporada, Emiliano Amor estuvo lesionado y no pudo estar en el torneo de verano. En ese momento, fue César Fuentes quien apareció como un bombero para apagar el incendio y utilizar su puesto, dejando una buena impresión. Ahora, siendo el que tiene más ritmo para reemplazar al zaguero, suma bonos para ir en ese puesto ante Alianza Lima.

"Cuando te falta un jugador importante como Emiliano, algo tienes que mover. Después tienes que tener en cuenta quién está mejor para el partido, las características del rival, si tienen jugadores que ganen de cabeza. No miro nombres, miro características. Para reemplazar a uno tienes que mover a alguien", lanzó Gustavo Quinteros.

Sobre lo mismo, dejó en duda la presencia de Matías Zaldivia, lo que adelanta que es el Corralero el que puede ir como central. "Estoy tranquilo, al que le toque, lo hará bien. Tenemos que ver si Zaldivia se recupera bien porque jugó 90 minutos y viene de mucho tiempo de no hacerlo, eso le puede costar la recuperación, pero lo vamos a analizar mañana para saber quién puede reemplazar".

Y no solo eso, ya que también tuvo elogios para el mediocampista. O a estas alturas, todocampista. "Cada vez que Fuentes jugó de central lo hizo muy bien. Muy bien. Y hoy está muy bien de volante también".

En caso de que César Fuentes sea el central, obligará a mover el tablero en el mediocampo, donde Vicente Pizarro, Carlo Villanueva y hasta Gabriel Costa pueden rotar. "Es una decisión que los entrenadores tenemos que tomar. Hay jugadores con características de juego aéreo y roce físico, pero también Alianza tiene jugadores rápidos".

"Tenemos que decidir si priorizamos el juego aéreo, el roce físico, el aguante o la velocidad. Atacan en juego directo, para Barco y segundas jugadas. Cuando te roban en defensa, salen rápido. Tenemos que tomar decisiones, pero eso es lo mas lindo del fútbol, de tener jugadores para contrarrestar al rival", sentenció.