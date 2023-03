En las últimas semanas, las miradas se han posado sobre Damián Pizarro. El joven delantero de Colo Colo captó la atención de Gustavo Quinteros tras sus buenas presentaciones en la categoría Proyección y logró meterse en el primer equipo, donde debutó anotándole un gol a Cobresal.

"Uno de mis sueños cumplidos hacer un gol por Colo Colo", comentó ilusionado el delantero de 17 años. Y quién mejor que Carlos Caszely, ídolo del Cacique y quien se estrenó con la camiseta alba a esa misma edad, para aconsejarlo de cara al futuro.

En conversación con Pelota Parada, el histórico delantero dejó un claro mensaje para Pizarro. "Lo primero que le diría es que le haga caso a sus padres y no al representante, él siempre intentará sacarlo de esto, decirle que si hace un gol mañana va a ser Caszely", comentó el Rey del metro cuadrado.

Además, compartió su propia experiencia como jugador joven. "Yo en un momento también me volví loco. Un día, en vez de llegar a mi casa a las 9, llegué a las 10; mis papás me retaron y no me dejaron jugar el día domingo. Ellos querían lo mejor para mí", comentó.

"Cuando estaba en la universidad, podría llegar de haber ganado un Superclásico, pero teníamos prueba de anatomía y eso te bajaba nuevamente a terreno. Uno no debe olvidarse de dónde viene y cómo lo hizo para llegar", continuó.

"Estos voladores de luces, todos estos amiguitos que llegan por al lado, no todos son amigos: el que ofrece un copete, un pito o carrete no es un buen amigo. El buen amigo es el que te dice 'ándate a tu casa que tienes que entrenar'", cerró.