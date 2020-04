Caruso Lombardi se pone a disposición de Colo Colo: "Marcelo Espina me conoce, creo que estoy capacitado"

Colo Colo busca entrenador, y Ricardo Caruso Lombardi, histriónico entrenador argentino, sacó a relucir todo su currículum para decir que podría perfectamente hacerse cargo del elenco del Monumental.

El DT de Belgrano de Córdoba conversó con RedGol, mediante Instagram Live, y reconoció que en 2010 ya estuvo muy cerca de llegar a la institución alba.

"Un par de veces estuve hablando con gente de chile. Cuando lo llevaron a Cagna a Colo Colo hace bastante, hablé con mucha gente allegada que me quiso llevar allá. Siempre me costó mucho irme, porque como tengo muchas cosas acá se me complico mucho y quedaba en el aire. También hablé cuando O'Higgins se quedó sin técnico, Antofagasta, Cobreloa en su momento también, pero era solo gente allegada, con Colo Colo tuve conversación con dirigentes", señaló en primera instancia el popular estratega.

Caruso luego explicó el motivo por el cual el Cacique, finalmente, se decidió por otras alternativas en desmedro de él.

Caruso Lombardi habló de todo - Getty

"Habrá sido que eligieron a otro DT, esas cosas nunca las sabes, a veces te llevan y otras veces no, anda a saber. Muchos DT argentinos que han ido a Chile les va bien, creo que podría haber dirigido tranquilamente en Chile, es un país muy lindo para dirigir, muchos amigos me decían que porqué no venía a dirigir acá. Tengo varios vecinos chilenos y charlo con ellos, me dicen que la gente me va a querer mucho", explicó.

Por último, dijo que ahora está muy capacitado para llegar al equipo blanco, que todavía no encuentra al reemplazante de Mario Salas, y tiene a Gualberto Jara como interino.

"Marcelo (Espina) me conoce, sabe cómo dirijo, me ha visto en todas las campañas que llevó acá. Llevo 27 años dirigiendo, creo que estoy capacitado. Con todas las redes sociales es mucho más fácil enganchar cómo está un club, los jugadores. Siempre hay ayuda, tengo mucha gente del fútbol que trabaja en Chile", analizó.

Caruso Lombardi se pone en campaña para llegar al Monumental, pero para ello falta mucho, porque con el fútbol suspendido Blanco y Negro no tiene apuros para encontrar técnico.