Carlos Caszely saca pecho: “El Colocolino me ama y el de otros equipos me respeta, eso es impagable"

El nuevo programa de TNT Sports Historias de Cracks, que conduce Claudio Palma, tendrá un invitado de lujo: Carlos Humberto Caszely. La entrevista se emitirá el próximo martes a las 22:00.

Sin perjuicio que aún no se estrena, pudimos conocer varis cosas importantes que contó el Rey del Metro Cuadrado además de sus múltiples historias y vivencias durante toda su exitosa carrera.

“El Colocolino me ama y el de otros equipos me respeta, eso es impagable. Son muchos los hinchas de otros clubes que se me acercan, ahora por una selfie y antes por un autógrafo", afirma Caszely

Carlos Caszely fue inspiración para conocido surfista (Agencia Uno)

Agregando que "me dicen, ‘usted jugaba en el rival pero tiene toda mi admiración’. Eso no lo puedo negar porque es así y lo vivo día a día”.

El ex goleador además contó que el sector Cordillera del Estadio Monumental se financió con su venta al Levante, por eso “seguramente cuando me muera, le van a poner mi nombre”, reveló.

Otro tema interesante que dejó la entrevista a Carlos Caszely, es su amistad con el gran Joan Cruyff. “Hicimos una gran amistad con Cruyff (...) Él le pidió al presidente del Barça que yo llegara al club (...) Hoy pienso que si hubiera llegado, tal vez la puerta 74 del estadio del Espanyol no llevaría mi nombre”, cerró.