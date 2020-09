Carlos Caszely quiere ver a Esteban Paredes romper su récord goleador en Colo Colo: "Me encantaría aplaudirlo"

Esteban Paredes no se cansa de romper récord. El delantero, ídolo y leyenda de Colo Colo sigue haciendo historia para el fútbol chileno y está cada vez más cerca de superar el registro más importante del club: el del máximo goleador con la camiseta del cacique.

El Tanque ya superó los registros del Torneo Nacional (218) y la Copa Libertadores (16) tras anotar en el triunfo ante Peñarol, pero todavía le queda un muro por derribar, ya que está a 11 tantos de alcanzar los 208 de Carlos Caszely como el artillero histórico de los albos.

Y fue justamente el rey del metro cuadrado quien sorprendió con una confesión sobre el 7. En conversación con el Diario La Cuarta, el Chino reveló que quiere celebrar en vivo y en directo el momento en que Paredes supere su récord.

Con su gol a Peñarol en Copa Libertadores, Esteban Paredes llegó a 197 vistiendo la camiseta de Colo Colo y se puso a 11 del récord de Carlos Caszely. Foto: Getty Images

"Esteban Paredes es una excepción maravillosa que nos regala el fútbol y ojalá siga superando todas las marcas que le quedan", comenzó explicando.

Para Caszely, el Tanque está más que apto para alcanzarlo. "No está viejo. Tiene jerarquía, experiencia y sabe correr dentro de la cancha. Los más jóvenes corren para todos lados y él lo hace con sabiduría, para estar en el lugar preciso para siempre darnos alegrías".

Como si fuera poco, el ex delantero señaló que si Paredes logra derribar su récord, se merece hasta una estatua en el Estadio Monumental. "Si lo logra, hay que hacerle un monumento".

Finalmente, Caszely recalcó que sueña con ver al ídolo anotando el histórico tanto. "No solo me gustaría estar, me encantaría aplaudirlo. Tal como lo hice con Elías Figueroa, Iván Zamorano, Marcelo Salas y todos los que han engrandecido el fútbol chileno".