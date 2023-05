Cristián Basaure, comentarista de RedGol en La Clave, pidió que Darío Lezcano sea el acompañante de Damián Pizarro en el Colo Colo vs Audax Italiano.

Colo Colo retoma la acción en el Campeonato Nacional y alista sus armas para enfrentar a Audax Italiano en la fecha 13. Los albos buscan sacudirse de la amarga derrota ante Boca Juniors y enfocarse en el plano local, donde no quieren perder de vista el liderato de la tabla de posiciones.

El Cacique no tuvo descanso de fin de semana, ni siquiera por las elecciones, y entrenó en Complejo Deportivo Quilín de cara al duelo con los itálicos. Ahí, Quinteros paró un equipo con un sólo cambio respecto a lo presentado para el Xeneize, pero mantiene algunas dudas: por ejemplo, la dupla delantera.

De momento, Carlos Palacios y Damián Pizarro aparecen como el dueto ofensivo para este martes, pero el técnico también considera la opción de que Darío Lezcano reemplace a la Joya. El comentarista Cristián Basaure analizó el dilema y afirmó que el paraguayo es la mejor opción para el DT.

"Con este sistema, me parece que Lezcano es mejor acompañante para Pizarro que Palacios. Creo que Palacios se termina perdiendo, a pesar de que ha tenido buenos minutos y todo lo que quieran, aún no se afianza y no lo veo tan cómodo", dijo en RedGol en La Clave.

"Le puede dar más volumen al equipo. Un doble 9 que juegue alrededor de Pizarro, que es más eje de ataque, podría venir bien. Entiendo que si Lezcano es opción está bien física y futbolísticamente, así que pueden complementarse bien", dijo después el exfutbolista.

"Lo trajiste como tu gran refuerzo. Si está bien, entonces dale una chance para ver si responde", cerró Basaure. Lezcano lleva cinco partidos fuera por problemas físicos y, de ganarle la pulseada a Palacios, retonaría a las canchas luego de un mes: la última vez que jugó fue el 9 de abril en Copa Chile.