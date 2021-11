El ídolo Marcelo Pablo Barticciotto, campeón de América y crack secular de Colo Colo, se enfrentó a la irrupción de Aníbal Mosa en la primera línea del Cacique, específicamente en la negociación con Talleres de Córdoba por Pablo Solari.

El ex presidente de Blanco y Negro comentó las novedades en entrevista con una radio trasandina, donde reveló que existía acuerdo para renovar al joven delantero y la decisión de hacer efectiva la compra del pase: "Incluso puede ser más del 50 por ciento".

En diálogo con Redgol, Barti puntualizó que "quizás las declaraciones no estuvieron bien, por un tema de quizás eran más para el lado del presidente (Edmundo Valladares) o para el lado del gerente técnico (Daniel Morón)".

El 7 del Pueblo blindó a Morón al frente de las tratativas. "Es un tema que Daniel está manejando y que en todo caso si alguien tiene que hablar, sería Daniel", sentenció el ex delantero en la trastienda de un directorio clave para la proyección del plantel 2022.

"No sé por qué lo habrá hecho Aníbal. Yo le tengo un aprecio muy grande y esperemos que esto se hable dentro del directorio, que en definitiva no salgan a hablar así por sí sólos, si no que se haga una declaración en conjunto", fue la recomendación de Barticciotto.

Además de lo adelantado por Mosa con respecto a Solari, el directorio confirmó la decisión de acercar posiciones con Leonardo Gil y de hacer la inversión por Emiliano Amor, dos de los pilares de la campaña de Gustavo Quinteros.

El cuadro albo volverá a la competencia este domingo, cuando se enfrente a Unión Española en la penúltima fecha del Campeonato Nacional. El cuadro albo espera un estadio Monumental lleno para le recibimiento en una jornada clave.

El Cacique está igualado en el primer lugar de la tabla de posiciones con Universidad Católica, que en paralelo será anfitrión de Unión La Calera en San Carlos de Apoquindo, en la milimétrica definición del campeón de la temporada 2021.